Regina Elisabeta a-II-a a aprobat acordul comercial post-Brexit. Ce se întâmplă acum în Marea Britanie

Regina Elisabeta a-II-a a aprobat acordul comercial post-Brexit. Anunțul oficial a fost făcut chiar de presedintele Camerei Comunelor Lindsay Hoyle.

Concret, lucrul acesta inseamna ca a devenit oficial lege in Marea Britanie. Vorbim despre legea pe care englezii au numit-o Legea Uniunii Europene (Relatia Viitoare) 2020.

Aceasta stabileste regulile comerciale dintre Marea Britanie si UE incepand cu 1 ianuarie 2021. Nu poate exista nici măcar o abatere.

Vă reamintim că, inițial, proiectul de lege a fost votat in Camera Comunelor, fiind ulterior aprobat, in a treia lectura in Camera Lorzilor.

A fost nevoie de nu mai puțin de opt ore de dezbatere. La scurt timp dupa rezultatul din Camera Lorzilor, regina l-a aprobat, transformandu-l oficial in lege.

Aproape imediat, premierul Boris Johnson a multumit parlamentarilor si colegilor.”Destinul acestei tari marete se afla acum in mod ferm in mainile noastre”, a spus el.

“Ne asumam aceasta datorie cu un simt al scopului si cu interesele publicului britanic in centrul a tot ceea ce facem.

Ziua de 31 decembrie, ora 11 pm, marcheaza un nou inceput in istoria tarii noastre si o noua relatie cu UE ca cel mai mare aliat al acesteia.

Ceasul acesta a sosit in sfarsit si acum este momentul sa profitam”, a mai zis acesta fiind aplaudat la scenă deschisă de susținători

Aprobarea survine dupa ce Uniunea Europeana si Marea Britanie au semnat în această săptămână acordul comercial post-Brexit.

