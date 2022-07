Regina Elisabeta a II-a, cadou special pentru strănepotul său, George. Fiul prințului William și al lui Kate Middleton a împlinit 9 ani

Regina Elisabeta a II-a i-a făcut un cadou special strănepotului său, prințul George, fiul lui Kate Middleton și al prințului William, care a împlinit 9 ani vinerea trecută.

pe 22 iulie 2022. Cu această ocazie, Regina Elisabeta a II-a i-a transmis un mesaj strănepotului său, căruia i-a făcut un cadou special, notează publicația .

Suverana le-a mulțumit militarilor pentru faptul că i-au cântat “la mulți ani” prințului George.

În clipul video publicat pe pagina de Twitter a familiei regale, Gărzile Irlandeze apar adunate în semicerc, cântându-i melodia aniversară prințului George.

Aceștia au purtat uniforma completă specială pentru această ocazie. Au organizat un adevărat spectacol la Palatul Buckingham.

Regina a amintit, totodată, faptul că nepotul său, prințul William, a devenit Colonel în Garda Irlandeză în anul 2011. Din acest motiv, ducele de Cambridge a purtat uniforma la nunta sa cu Kate Middleton.

