Gestul neașteptat făcut de Regina Elisabeta față de medicul care a tratat-o în ultima vreme. Ce titulatură i-a dat

Regina Elisabeta a decis să îi confere titulatura de Sir medicului ei personal. Omul care s-a ocupat de ea a primit această distincție la Castelul Windsor.

Suverana va rămâne în memoria tuturor drept cea mai longevivă regină din lume, având 70 de ani pe tronul Regatului Unit al Marii Britanii. Lumea și-o va aminti și pentru generozitatea de care a dat dovadă cu oamenii din jurul ei.

Monarha a hotărât să îl numeascî Sir pe doctorul Huw Thomas, pentru dedicarea de care a dat dovadă în toți acești ani. Acesta are acum titlul de Cavaler, doctorul ocupându-se și de sănătatea fostului soț al Reginei, până în ultima clipă a vieții sale.

Regina Elisabeta a II-a l-a făcut Sir pe medicul ei personal

Ceremonia a avut loc la Castelul Windsor. Presa scrie că Regina a fost extrem de fericită să îi ofere acest titlu medicului Huw Thomas. Cu el a legat și o frumoasă prietenie.

Regina a acuzat în ultima vreme tot mai multe probleme de sănătate. Suverana s-a plâns în special de dureri la spate. Din cauza disconfortului, Elisabeta a II-a a lipsit de la Ziua Armistițiului (n.r.: comemorarea soldaților care au decedat în Primul Război Mondial are loc anual pe 11 noiembrie). Este unul dintre evenimentele unde e prezintă an de an

Medicul personal al Reginei Elisabeta a obținut titlul de doctor în anul 2005. În scurt timp a devenit omul de încredere al tuturor membrilor familiei regale britanice.

Doctorul Huw Thomas i-a interzis Reginei să mai bea Martini înainte de culcare și a fost alături de Kate Middleton când l-a născut pe Louis

A fost numit medicul oficial al suveranei în anul 2014. Printre sfaturile care au ținut-o sănătoasă pe Regină, primite de la Sir Huw Thomas, se numără interdicția de a călători în anumite momente. De asemenea, i-a spus să renunțe la celebra băutură Martini. Elisabeta o consuma în fiecare seară înainte de culcare.

Thomas a avut grijă și de ceilalți membri ai Familiei Regale. Printre persoanele care au beneficiat de serviciile sale, pe lângă Regină și fostul ei soț, duce de Edinburgh, s-a numărat și Kate Middleton.

Doctorul a supravegheat îndeaproape una din sarcinile . În anul 2018, când ducesa urma să îl nască pe Prințul Louis, medicul Reginei i-a dat cele mai bune sfaturi pentru ca soția Prințului William să aibă o sarcină și o naștere ușoare.

Rolul medicului a crescut și mai mult pe perioada pandemiei. Acesta a oferit cele mai bune recomandări membrilor familiei Regale pentru a se feri de coronavirus, notează