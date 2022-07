Regina Elisabeta, refuzată de un celebru chef italian din cauza sandvișurilor sale: „Cel mai mare coșmar al meu”. Ce conțin acestea

Gino D’Acampo este unul dintre cei mai renumiți și apreciați chefi italieni, rețetele sale făcând deliciul internauților. Bucătarul se află de 30 de ani în Marea Britanie, unde își perfecționează trucurile de gătit și, deși a avut ocazia să o întâlnească pe Regina Elisabeta, fiind chiar invitatul ei la unul din evenimentele organizate de Casa Regală, maestrul culinar a refuzat-o.

Meniul regal al Reginei Elisabeta nu e pe gustul tuturor

Chef-ul cu peste 1,5 milioane de urmăritori pe Instagram nu vrea să stea față în față cu Majestatea Sa până aceasta nu va face schimbări în meniul regal.

Gino nu a avut nicio jenă să explice de ce a refuzat invitațiile primite de la Casa Regală. Pur și simplu, preparatele cu care Regina își așteaptă, de obicei, invitații, nu sunt pe gustul faimosului chef.

„Am fost invitat la Palat la ceai chiar înainte de Covid, însă sandvișul cu castraveți este cel mai mare coșmar al meu. Plus că nu îmi place nici ceaiul, nu sunt consumator de ceai. I-am zis agentului meu că mi-ar plăcea să o cunosc pe Regină, dar nu-mi plac sandvișurile cu castraveți, așa că am refuzat invitația”, a declarat Gino D’Acampo, potrivit

De asemenea, bucătarul a precizat că nu este nici genul de persoană care să se îmbrace la patru ace, iar o vizită la Regina Elisabeta impune niște reguli și în privința vestimentară. Acesta a spus, în glumă, că ultima oară când a purtat o cravată a fost la nunta lui.

Suverana bea des gin tonic

Bărbatul a mai zis că dacă Regina îl așteaptă cu niște paste și o cafea bună în loc de sandvișuri cu castraveți, s-ar putea să se prezinte la Palatul Regal.

Dacă pentru Regina Elisabeta a II-a nu își face timp, pentru familia pe care și-a format-o în UK îl dedică în totalitate. Gino este căsătorit cu Jessica, cu care are trei copii împreună: Luciano (20), Rocco (17) și Mia (9 ani).

Revenind la de-a lungul anilor au apărut tot felul de informații despre ce consumă suverana în mod obișnuit. S-a creat deja o legendă legată de ouăle poșate la care nu poate renunța niciodată. Se mai știe, de asemenea, că Regina consumă aproape zilnic gin, aceasta fiind băutura ei preferată.

Somonul scoțian și ciocolata neagră, printre preferințele mamei Prințului Charles

Pasiunea pe care a dezvoltat-o pentru ginul tonic s-a transformat într-o adevărată afacere pentru instituția condusă de Regină. Casa Regală și-a lansat propria marcă de gin, ba chiar și băiatul Majestății Sale, Prințul Charles, are propriul său brand.

Pe lângă ouăle poșate, Regina preferă preparatele culinare destul de sănătoase. Evită pe cât posibil produsele care conțin amidon. Îi place foarte mult peștele, consumă salată verde cu frecvență, iar la capitolul dulciuri, ciocolata neagră este marea ei slăbiciune.

Ce nu suportă deloc Regina este usturoiul. Nici friptura de vită nu se va regăsi prea repede în meniul regal ori produsele de tip fast-food.

Darren McGrady, unul din bucătarii personali ai Reginei Elisabeta a II-a a dezvăluit în cartea sa, „Eating Royally: Recipes and Remembrances from a Palace Kitchen” că suverana are în topul preparatelor sale preferate somonul scoțian, bine garnisit cu spanac și dovlecei.