Regina Elisabeta, replică neașteptată când a aflat că Meghan Markle nu participă la înmormântarea Prințului Philip. Acum s-a aflat

Noi informații care susțin ipoteza conform căreia Regina Marii Britanii nu o are deloc la suflet pe Meghan Markle, soția nepotului său, ies la iveală. Aceasta ar fi respirat chiar ușurată atunci când a aflat că Prințul Harry va veni de unul singur la înmormântarea Prințului Philip.

Regina Marii Britanii, ușurată când a aflat că Meghan Markle nu participă la înmormântarea Prințului Philip

, în luna aprilie a anului 2021. Pentru că la vremea aceea Meghan Markle era însărcinată cu Lilibet Diana, aceasta nu a putut să călătorească din America până în Marea Britanie, astfel că

ADVERTISEMENT

Pe parcursul șederii sale în Palatul Regal, Meghan Markle nu a avut o relație bună nici cu angajații , dar nici cu rudele soțului său.

După ce Ducii de Sussex au renunțat la atribuțiile regale pentru a duce o viață liniștită în Statele Unite ale Americii, Meghan Markle a adus acuzații de rasism Familii Regale și a susținut că nu s-a putut acomoda cu regulile stricte ale acesteia.

ADVERTISEMENT

Ținând cont de toate aceste lucruri, faptul că soția Prințului Harry nu a putut lua parte la înmormântarea Ducelui de Edinburgh nu a fost deloc motiv de supărare pentru Regină.

Din contră, Majestatea Sa ar fi fost chiar ușurată la aflarea veștii, conform noii cărți a lui Tom Bower, „Revenge: Meghan, Harry and the war between the Windsors”.

ADVERTISEMENT

„Slavă Domnului că Meghan nu vine!”, le-ar fi spus Regina ajutoarelor sale,

Meghan Markle și Prințul Harry au participat anul acesta la Jubileul de Platină al Reginei

În luna iunie, la mai bine de doi ani de când s-au mutat în California, Meghan Markle și Prințul Harry au revenit împreună în Marea Britanie și au participat la Jubileul de Platină al Reginei.

ADVERTISEMENT

Cu această ocazie, Regina Elisabeta a întâlnit-o pentru prima dată pe nepoata sa, Lilibet Diana,