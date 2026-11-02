Galerie foto. ”Regina s-a întors!”. Diletta Leotta a strălucit sub ochii lui Cristi Chivu

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Vedeta postului de televiziune DAZN a fost prezentă în weekend la derby-ul din Serie A dintre AC Milan și Inter. Doar că Diletta Leotta (35 de ani) nu i-a purtat noroc formației lui Cristi Chivu, ”nerazzurrii” fiind învinși de marea rivală, scor 1-3.

Diletta Leotta, apariție spectaculoasă la meciul lui Cristi Chivu

Sâmbătă seară, în ultima zi a lunii octombrie, chiar de Halloween, frumoasa prezentatoare de televiziune a apărut pe gazonul stadionului San Siro pentru a face introducerea la ”Derby della Madonnina”, întâlnire transmisă de postul DAZN.

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Diletta Leotta i-a înnebunit pe fani cu apariția sa strălucitoare. Superba blondă a purtat o pereche de blugi albaștri strâmți, de tip bootcut, și o jachetă neagră din piele de șarpe cu un model floral pe spate.

Vedeta TV a și urcat pe rețelele de socializare mai multe fotografii și filmulețe în care apare la stadion înainte de startul derby-ului. ”Noapte de Halloween la San Siro. E minunat să fiu din nou aici!”, a scris ea, pe .

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Revenită în rolul ei principal de la postul de televiziune DAZN la un an după ce a impresionat în rolul emblematic al jocului video Lara Croft, lansat chiar de Halloween, Diletta Leotta a încins atmosfera, iar fanii nu s-au ferit de comentarii laudative. ”Un look perfect pentru terenul de fotbal”, ”Ce frumoasă e Diletta”, ”Ești mai frumoasă decât derby-ul” sau ”Regina s-a întors” sunt doar câteva din comentariile făcute de admiratorii săi la postare.

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Cine este Diletta Leotta

Diletta Leotta și-a construit o bază masivă de fani în timpul carierei sale în domeniul radiodifuziunii, începând la Antenna Sicilia și continuând la Sky Italia. Apoi, începând cu sezonul 2018-2019 din Serie A, frumoasa blondă s-a alăturat postului DAZN.

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Prezentatoarea, care a ajuns să aibă peste 9.000.000 de urmăritori pe Instagram, a născut primul ei copil și al fostului portar al echipei Liverpool, Loris Karius, în 2023. Cei doi s-au căsătorit un an mai târziu în Italia, înainte de a avea încă un copil în 2025. Însă, , iar Leotta continuă să atragă toate privirile.

Diletta Leotta i-a purtat ghinion lui Chivu

Apariția fascinantei prezentatoare de televiziune nu a fost de bun augur pentru Cristi Chivu. Inter a pierdut derby-ul cu AC Milan, scor 1-3, iar pentru felul în care a alcătuit echipa de start.

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Însă, lovitura de grație a venit din partea suporterilor ”nerazzurri”, mulți după înfrângerea în fața marii rivale. De furia fanilor nu au scăpat nici jucătorii, aceștia fiind contestați pentru faptul că nu au mers să salute galeria după încheierea jocului.