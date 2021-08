Regina și Kate Middleton nu au uitat-o pe Meghan Markle! Ce mesaje i-au transmis de ziua ei

Regina Elisabeta a II-a și Ducii de Cambridge i-au urat “La mulți ani” lui Meghan Markle în ziua în care a împlinit 4o de ani.

Nimeni nu știe exact cum își va petrece Meghan ziua de naștere. Unele publicații susțin că aceasta ar organiza o mică petrecere la proprietatea din Montecito. Altele au scris că va pleca într-o excursie alături de soțul ei, prințul Harry.

Regina Marii Britanii a postat un mesaj pentru soția nepotului său pe contul oficial al familiei regale.

“Îi urmăm ducesei de Sussex astăzi la mulți ani”, este mesajul care însoțește o fotografie, în care Meghan Markle apare în mai multe ipostaze.

— The Royal Family (@RoyalFamily)

🎈 Wishing The Duchess of Sussex a very Happy Birthday today!

De asemenea nici prințul William și soția sa, Kate nu au uitat să o felicite pe fosta actriță. Aceștia au scris un mesaj în dreptul unei fotografii din turneul regal al acesteia în Africa de Sud.

“Îi dorim ducesei de Sussex multă fericire cu ocazia aniversării sale de 40 de ani!”.

Wishing a happy 40th birthday to The Duchess of Sussex! 🎂

— The Duke and Duchess of Cambridge (@KensingtonRoyal)