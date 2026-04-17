Sport

Regizor român, film despre Steaua București la 40 de ani de la câștigarea Cupei Campionilor Europeni: „E o poveste despre relația tată-fiu”

Un film în care un suporter tânăr, crescut într-un cartier cunoscut din București, Drumul Taberei, vorbește despre pasiunea pentru echipa Steaua se va filma în acest an.
Bogdan Ciutacu
17.04.2026 | 09:00
EXCLUSIV FANATIK
Radu Potcoavă pregătește în care va include echipa Steaua.
ADVERTISEMENT

Regizorul Radu Potcoavă a decis să înceapă un nou proiect, în care iubirea pentru echipa de fotbal Steaua București, portretizată prin relația tată-fiu, va fi expusă publicului larg într-o ecranizare ce se anunță spectaculoasă.

Film despre Steaua. Anunțul făcut de regizorul Radu Potcoavă

Istoria îndelungată a clubului Steaua, care a avut ani și ani de susținere importantă în anumite cartiere din București, l-a convins pe regizorul Radu Potcoavă să facă un film. Concret, povestea va fi despre relația dintre un tată și fiul său, care stau în Drumul Taberei, cartier apropiat de Ghencea, locul unde își are casa echipa Steaua, iar din toată pelicula o să facă parte și dragostea pentru culorile roș-albastre.

ADVERTISEMENT

„Este un proiect câștigător al concursului de scenarii organizat de Centrul Național al Cinematografiei din România, la ultima ediție. O poveste despre relația tată-fiu, în cartierul Drumul Taberei, în 2026. Clubul Steaua și secția de fotbal a acestuia au, așa cum e și firesc, o importanță destul de mare în poveste. Când vreodată nu au avut în acest cartier?”, a spus Radu Potcoavă pentru FANATIK.

Se împlinesc 40 de ani de la câștigarea Cupei Campionilor de către Steaua București

În 2026, clubul Steaua va sărbători o bornă istorică, în care a fost în fruntea fotbalului european după victoria în fața celor de la Barcelona, în finala Cupei Campionilor de la Sevilla. Atunci a fost seara magică a lui Helmuth Duckadam, care a intrat în inimile suporterilor pentru totdeauna cu cele 4 lovituri de departajare pe care a reușit să le apere.

ADVERTISEMENT
Timpul a trecut, iar în primăvara va fi momentul în care se fac 40 de ani de când trofeul a ajuns în România. În filmul lui Radu Potcoavă se va vorbi și despre această performanță, una ce rămâne unică pentru fotbalul autohton și care a făcut ca formația roș-albastră să fie cea mai susținută.

ADVERTISEMENT
Jucătorii care au participat la marea performanță de la Sevilla urmează să participe la un moment special, conform planurilor făcute de ceva timp, iar totul va aduce un zâmbet larg pe fața steliștilor care-și vor aminti de marea echipă pe care trupa din Ghencea a avut-o în anii ’80.

ADVERTISEMENT
Tags:
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Bogdan Ciutacu este redactor de sport la Fanatik. A debutat la „Eu Sunt 12”, a lucrat la „Cluburi portive/Sportivity”, „Ultima fază”, „Români ca lumea” sau „Tribal Worldwide Romania”, proiect Heineken referitor la EURO 2020, Champions League, Formula 1 și Cupa Mondială de rugby.
Parteneri
Jucătorul suspendat pentru pariuri a semnat în Liga 5 și ar putea fi...
iamsport.ro
Jucătorul suspendat pentru pariuri a semnat în Liga 5 și ar putea fi coleg cu doi foști fotbaliști de la FCSB
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!