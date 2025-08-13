News

Reglare de conturi, în plină stradă, între doi tineri sportivi din Bacău. Motivul pentru care un adolescent de 16 ani a fost băgat în spital. Video

Un băiat de 16 ani a fost băgat în spital de un adolescent, campion european de juniori la box. De la ce a pornit scandalul dintre cei doi sportivi
Codrina Menţel
13.08.2025 | 19:53
Reglare de conturi, în plină stradă, între doi tineri sportivi din Bacău. Foto: Facebook/ colaj Fanatik

Un tânăr sportiv din Bacău a băgat în spital un adolescent de 16 ani, după ce l-a lovit, pe neașteptate, cu pumnii. Se pare că a fost vorba despre o reglare de conturi. Victima a ajuns pe masa de operație.

Reglare de conturi între doi tineri sportivi din Bacău

Incidentul violent a avut loc marți seară, în fața unei săli de jocuri de noroc din cartierul Zimbru, municipiul Bacău. Mai mulți tineri stăteau de vorbă, moment în care un tânăr de 17 ani l-a lovit cu pumnii pe un băiat cu un an mai mic decât el.

Presa locală susține că agresorul este campion european la box și ar fi plecat din cantonamentul echipei naționale de la Onești pentru a-și regla conturile cu victima, și el sportiv, înscris la secția de kickboxing CSM Bacău, potrivit ziaruldebacau.ro.

Scenele de violență au fost surprinse de o cameră de supraveghere, iar tatăl victimei a postat imaginile pe rețelele de socializare. Acolo se observă cum mai mulți tineri discută, moment în care agresorul i-a dat doi pumni adolescentului, pe neașteptate.

Motivul pentru care agresorul l-a lovit pe adolescent

Adolescentul de 16 ani a ajuns la spital cu răni, iar medicii au constatat că acesta suferise o fractură de piramidă nazală. Acesta a fost băgat de urgență în sala de operație.

Între timp, tatăl victimei a explicat motivul de la care au plecat neînțelegerile între cei doi. Se pare că victima s-ar fi întâlnit cu iubita sportivului la un festival, lucru ce l-a înfuriat la culme pe acesta.

„Băiatul ăsta care l-a lovit are o prietenă, care s-a întâlnit cu fiul meu la festivalul de la Insulă. De atunci tot îl urmărește. Luni seară a venit la o sală de jocuri unde se duce mai des băiatul, însoțit de mai mulți prieteni și l-au scos afară.

El nu a ripostat, deși face kickboxing. Erau și mulți, iar el e un băiat cuminte, iar antrenorul Mardare l-a învățat să nu riposteze în situații din acestea. L-a lovit pe nepregătite, putea să se întâmple ceva mult mai grav. Azi va fi operat. A fost făcută plângere la Poliție”, a declarat tatăl victimei, conform sursei menționate.

Între timp, antrenorul agresorului este revoltat de faptul că băiatul a părăsit cantonamentul. Mai mult, el susține că este prima oară când adolescentul i-a pus probleme.

„Nu avea voie să facă așa ceva. Era în perioada de cantonament. Ei sunt liberi între 7 și 10 seara, nu poți controla tot ce se întâmplă și nici nu-i poți ține doar în cameră. A plecat de la Onești la Bacău, iar la 10 seara era prezent la cantonament. Mie nu-mi place nici că a lovit și nici că a plecat din cantonament. Este prima oară când se întâmplă așa ceva”, a declarat antrenorul, conform publicației citate.

