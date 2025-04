”Regret că l-am atacat pe Iohannis că nu m-a numit ministru!” Un politician rupe tăcerea după 7 ani

La Testul Puterii cu Denise Rifai, Ilan Laufer a recunoscut, după șapte ani de la acel moment, ce regretă cel mai mult, chiar dacă atunci și-a cerut scuze pentru greșeala lui.

Ilan Laufer, dezvăluiri despre compromisurile din politică

Denise Rifai, cunoscuta realizatoare de televiziune, l-a întrebat pe Ilan Laufer care a fost ca tânăr afacerist român intrat în politică. Fostul ministru a spus că scopul lui a fost să muncească pentru România și că nu a făcut compromisuri, lucru care a dus la pierderea funcției și la încheierea carierei politice.

„Eu am fost ca un rising star, ca o stea în politica românească și am ajuns acolo datorită faptului că am venit foarte muncitor. Eu am venit să fac treabă în politică. Nu m-au interesat jocurile politice, nu m-a interesat pe cine trebuie să împac. Am devenit secretar de stat, m-am ocupat de Invest România, mi-am făcut treaba extraordinar. În acea perioadă, ministrul meu și-a dat demisia, programul Startup Nation a ajuns la mine.

L-am pus în aplicare și în implementare și am făcut într-un an de zile cel mai de succes program guvernamental din istoria României dedicat IMM-urilor. Și ăsta este motivul pentru care am și plecat apoi din politică, fiindcă nu am acceptat să fac compromis. Niciun compromis și asta m-a costat funcția de ministru și cariera care începuse foarte, foarte frumos, atât pentru mine, cât și pentru mediul de afaceri din România”, a spus afaceristul la Testul Puterii, emisiune disponibilă marți, miercuri și joi, de la ora 18:00, în exclusivitate, , pe FANATIK.ro.

Politicianul care rupe tăcerea după șapte ani, ce regretă cel mai mult

Întrebat dacă , Ilan Laufer a recunoscut că îi pare rău că l-a atacat pe Klaus Iohannis pentru că nu l-a numit ministru.

„Faptul că l-am atacat pe președintele Klaus Iohannis când a refuzat să mă numească vice premier și ministru Dezvoltării Regionale. A fost o presiune atunci așa din partea partidului să ies cu o declarație potriva domniei sale, pe care am regretat-o și mi-am cerut și scuze public față de Klaus Iohannis fiindcă am greșit”, a recunoscut Laufer.

De asemenea, Laufer a fost întrebat și dacă a fost nevoit să tacă public în fața unei decizii politice pe care o considera greșită, acesta spunând că au fost mai multe situații de acest fel când a fost nevoit să își mențină opinia secretă.

„Mai multe decizii, chiar cele care au fost în perioada în care am fost eu ministru și care cred că nu erau temele corecte în acea perioadă, cu legile justiției. Cred că am greșit cu totul abordarea atunci. Nu în fond, ci în modul în care s-a făcut acel lucru și cred că s-a greșit major atunci, dar am tăcut că nu aveam ce să fac. Eram în funcție de ministru și trebuia să comunic în conformitate cu cele primite de la partid”, a mai zis el.

Fostul ministru care promite întoarcerea românilor plecați la muncă în străinătate

Politicianul a vorbit și despre un proiect de lege important pe care l-a propus de mai multe ori de-a lungul ultimilor 10 ani și pe care speră ca Victor Ponta să o aprobe.

„Este vorba de legea repatrierii. O lege care să ofere cadrul legal românilor care vor să se întoarcă în țară, care vor să își repatrieze afacerile în țară, care vor să aibă acces la programe de reintegrare în școli pentru copiii lor și aceasta este o barieră majoră în acest moment pentru românii care vor să se întoarcă în țară. Pe lângă alte chestiuni pe care ar trebui să le facă Guvernul României, avem un potențial de a întoarce cel puțin două milioane de români în următorii cinci, șase ani de zile dacă am face această lege a repatrierii cu anumiți pași și măsuri pentru a crea un mediu competitiv în România. Dar legea repatrierii este o măsură extraordinară care a trebuit promovată de guvern, de parlament, de președinte”, a explicat fostul ministru.