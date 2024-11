Regretă Eduard Radaslavescu plecarea de la FCSB? Mesajul jucătorului pentru fosta sa echipă

Eduard Radaslavescu (20 de ani) a vorbit deschis despre experiența sa la FCSB. Tânărul mijlocaș ofensiv a fost legitimat în tabăra roș-albaștrilor din august 2022 până în iulie 2024.

Eduard Radaslavescu, fericit că s-a întors la Farul de la FCSB

Gigi Becali l-a lăsat să întoarcă la Farul gratuit, deși a achitat o sumă importantă pentru serviciile sale: 850.000 de euro. Radaslavescu nu a reușit să confirme că a meritat investiția. A marcat doar două goluri în 47 de apariții pentru campioana en-titre a României.

El și-a trecut în cont Superliga și Supercupa României alături de FCSB. După România U20 – Portugalia U20 1-1, Eduard Radaslavescu a avut un mesaj direct pentru fosta sa echipă.

A transmis public că nu îi pare rău , deoarece își dorea să prindă mai multe minute de joc. De asemenea, Radaslavescu a spus că ține legătura cu foștii săi coechipieri de la FCSB, în special cu Alexandru Musi.

Radaslavescu: ”Steaua e importantă, dar sunt foarte fericit la Farul”

”Țin legătura cu Musi, cu mai mulți jucători de la FCSB. Ne cunoaștem de la 14-15 ani. Am fost la toate loturile împreună și suntem prieteni foarte buni. Ne înțelegem foarte bine și cred că se vede și în teren.

Nu-mi pare rău! A fost decizia mea să mă întorc la Farul ca să joc cât mai mult. Asta simțeam eu, de asta aveam nevoie. Am fost foarte fericit că am jucat la FCSB. Am reușit să câștig trofee. Cum am spus și atunci. A fost echipa mea de suflet și o să rămână mereu.

Steaua e importantă, dar sunt foarte fericit la Farul. Mi-am dorit să mă întorc și n-am decât să le mulțumesc celor de la FCSB și să le urez baftă. Mereu țin legătura cu jucătorii de acolo”, a declarat Eduard Radaslavescu, la finalul partidei .

Afectat de criticile lui Gigi Becali

În perioada petrecută la FCSB, Eduard Radaslavescu a fost afectat puternic de criticile făcute de Gigi Becali în spațiul public. .

12 apariții a bifat Radaslavescu la Farul Constanța în actualul sezon al Superligii. El și-a trecut în cont doar o pasă decisivă în campionat. 400.000 de euro este cota sa de piață, conform .