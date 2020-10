Regretele Anei Bogdan după eșecul cu Sofia Kenin: “Trebuia să am mai mult curaj și mai multă stăpânire de sine la 3-3 în setul doi”

Ana Bogdan a făcut un meci foarte bun în turul 2, cu Sofia Kenin, dar a fost în cele din urmă învinsă în trei seturi, 6-3, 3-6, 2-6. Jucătoarea din România a avut șanse de break în startul setului secund, pe care nu le-a putut fructifica.

Sofia Kenin a făcut apoi 3-1 în manșa secundă, moment în care Ana Bogdan a ridicat din nou nivelul și a reușit să egaleze la 3. Cu opt puncte câștigate consecutiv! Tocmai acela este momentul de care jucătoarea din România crede că nu a profitat suficient. Și a ratat calificarea în turul 3 la Roland Garros 2020

Ana a cedat inițiativa, iar favorita numărul patru a reușit să facă șase game-uri la rând. Kenin a câștigat setul doi și a luat și un avans considerabil în manșa secundă, 3-0 cu două break-uri.

Ana Bogdan a analizat momentele cheie din înfrângerea cu Sofia Kenin, din turul 2 de la Roland Garros 2020

FANATIK.RO a participat la conferința de presă online pe care Ana Bogdan a susținut-o de la Paris, după eșecul cu Sofia Kenin. Jucătoarea din România spune că s-a simțit bine pe teren, dar își reproșează abordarea din unele puncte cheie ale jocului.

“Trebuia să am mai mult curaj și mai multă stăpânire de sine la 3-3. Și mult mai multă răbdare. A fost un moment în care am început să mă focusez pe ea și ce face în loc să mă gândesc la ce fac eu. În setul doi, pe la 4-3, a început să pună presiune și eu m-am retras.

Nu am mai controlat punctele. Mi-am spus că vreau să fiu eu cea care controlează și am reușit până la 3-3 în setul doi. Mi-a fost greu să trec peste acele două mingi de break din startul setului secund, dar am luptat să revin de la 1-3.

La 3-3 am făcut câteva greșeli ușoare. Cred că am vrut prea mult de la acele mingi. Apoi, parcă nu mai eram agresivă și nu mai controlam punctele. Mă alerga dintr-un colț în altul. Am încercat pe retur să intru să dau, dar am greșit. Nu mai aveam mintea atât de clară”, a declarat Ana Bogdan la conferința de presă.

Experiență de neuitat pentru Ana Bogdan la Roland Garros 2020. A jucat pe Philippe Chatrier, contra unei jucătoare de top 10

La Roland Garros 2020, Ana Bogdan a revenit după o ruptură musculară pe care a suferit-o în luna august, în timpul turneului de la Praga. Jucătoarea din România spune că s-a simțit bine din punct de vedere fizic, dar că mental a avut unele probleme să plece spre numeroasele scurte trimise de Kenin.

“N-am avut o reținere din punct de vedere fizic, nu am simțit durere. Dar ascundea foarte bine scurtele, îmi era greu să îmi dau seama. Probabil că nu au încurcat-o loviturile mele. Nu puteam să sprintez, îmi era greu din punct de vedere mental să mă conving că pot să ajung.

Poate că astăzi a exagerat cu scurtele, în ghilimele, pentru că știa că nu am acea pornire să plec spre ele. Nu cred că m-a afectat că am jucat un meci lung la dublu. Din contră, am avut un meci în plus. Nu am fost obosită. Fizic a fost foarte bine”, a mai spus Ana Bogdan.

Ana Bogdan rămâne cu amintiri frumoase după Roland Garros 2020. Calificarea în turul 2 i-a adus șansa de a înfrunta o jucătoare de top 10 pe arena Philippe Chatrier. O experiență care i s-a părut grozavă jucătoarei din România.

“Am făcut încălzirea dimineață, pe Chatrier, o jumătate de oră. Mi-a plăcut să joc pe Chatrier, am încercat din răsputeri să îmi mențin emoțiile sub control. Nu am avut vânt, umiditate așa mare. Dar mingile tot se îngreunau. La mingile lungi și înalte aveam unele probleme cu lumina. Jucătoarele de top 10 au o mare putere de luptă și concentrare. Plec de la Paris mulțumită că sunt sănătoasă și că pot să joc. Sper să am ocazia să joc cât mai multe meciuri, îmi lipsesc cu desăvârșire. Îmi doresc să prind cât mai multe meciuri cu așa presiune, să fac față mult mai bine pe viitor”, a mai spus Ana Bogdan la conferința de presă.