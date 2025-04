Regretele lui Gigi Becali după ce a ratat transferul unei vedete de la Rapid: „M-am luat după specialiștii mei”. Îi face o ofertă lui Dan Șucu la vară?

Gigi Becali a vorbit deschis despre jucătorul din echipa rivalei Rapid pe care regretă că nu l-a adus la FCSB. Patronul „roș-albaștrilor” susține că nu mai există șanse ca mutarea să se realizeze în viitor.

Gigi Becali, „fermecat” de fotbalistul de la Rapid

Alex Dobre, , a impresionat în tricoul giuleștenilor încă de la primul meci. Talentatul fotbalist i-a impresionat pe cei din lumea fotbalului românesc, .

În direct la FANATIK SUPERLIGA, latifundiarul din Pipera a vorbit despre meciul care urmează între CFR Cluj și Rapid și consideră că Dobre este „asul” din mâneca rapidiștilor, dezvăluind și cum a ratat șansa de a-l aduce la FCSB.

„Dobre poate face orice!”

„Spuneați, când am vorbit la început de CFR Cluj – Rapid de meciul acesta, că dumneavoastră credeți că Rapidul chiar poate să-i încurce pe CFR Cluj? Șumudică să facă o surpriză la Cluj”, a fost întrebarea moderatorului Cristi Coste.

„Da, Șumudică poate face, să știi. De ce? Rapidul e o echipă care nu are super extraordinar de jucători așa, dar îl are pe Dobre, care poate face orice. Adică te poți aștepta la el la orice. Adică Rapidul, înțelegi? Da. Îl are pe Dobre, care-i în viteză cu tare, e echipa luptătoare Șumudică… știe să-i motiveze și poate face. Deci CFR-ul nu este o echipă mai valoroasă decât Rapid. Adică are forța, dar nu e mai valoroasă decât Rapid. Așa cred eu, nu e peste Rapid ca valoare”, a spus Gigi Becali.

„Îmi pare foarte rău că nu am făcut ce trebuia să fac”

„Dar v-ați gândit, că ați pus de Dobre, să îl ofertați la vară să vorbiți cu Șucu să-l luați la FCSB?”, a mai întrebat moderatorul. „Nu, nu, nici n-am cum, pentru că eu trebuia să-l iau când era gratis, dacă am fost fraier și n-am știut să cunosc, adică eu am apelat și eu la oamenii mei care se cercetează fotbalul, eu nu cercetez.

Păi nici nu îl cunoșteam, dar dacă taică-su tot timpul le dădea mesaje am întrebat, zic, bă, care-i treaba? Nu, domnule, că eu nu vreau să mai spun acum ce și cum. Dar acum e adevărat că îmi pare foarte rău că nu am făcut ce trebuia să fac. Trebuia să-l iau, bă, contract cu un an și plus trei ani. Ia, bă, verifică-l. E fotbalist!”, a mai spus patronul FCSB-ului.

„Șucu e un om care se vândă fotbaliști?”

„Și acum credeți că nu vi l-ar da Șucu sau nu vă mai gândiți?”, a insistat Cristi Coste. „Ce rost are să vorbim acum. Șucu e un om care se vândă fotbaliști? Asta vrea el acum? De aia a intrat el în fotbal, să vândă fotbaliști la Becali?

Îl vedeți pe Șucu ăla care are nevoie de niște bani? Adică el dă 4 milioane și ceva la Genova, dar îl vinde pe ăsta cu un milion!?”, a spus pe final Gigi Becali la FANATIK SUPERLIGA.