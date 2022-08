Regretele lui Mihai Stoica înaintea returului FCSB – Dunajska Streda: „Trebuia să sacrificăm total meciul de la Mioveni!”

Managerul vicecampioanei României a spus că prioritatea „roș-albaștrilor” este calificarea în grupele Conference League, dezvăluind că va sta pe banca tehnică lângă Nicolae Dică la meciul cu Dunajska Streda.

Regretele lui Mihai Stoica înaintea returului FCSB – Dunajska Streda

Mihai Stoica a vorbit despre începutul slab de sezon al FCSB-ului, însă a recunoscut că regretă abordarea de la meciul cu CS Mioveni, fiind convins că ar fi fost mai bine să sacrifice partida, în vederea meciului cu Dunajska Streda, ceea ce ar fi însemnat și evitarea .

MM Stoica nu este îngrijorat de poziția , vicecampioana României nereușind să câștige încă în noul sezon de SuperLigă având trei puncte venită în urma a trei rezultate de egalitate.

„E o poziție neobișnuită, dar mă interesează meciul de joi. Noi trebuie să ne calificăm neapărat joi, e tot ce ne interesează.

Acum ne pare rău că nu am sacrificat total meciul de la Mioveni, pentru că nu s-ar fi accidentat Ovidiu Popescu. Nu arată bine clasamentul, dar suntem interesați să ne calificăm”, a mai spus MM Stoica, la TV .

13 este locul pe care FCSB îl ocupă în campionat după primele patru etape

„Voi sta pe bancă la meciurile europene!”

despre meciul FCSB-ului cu Dunajska Streda, mărturisind că va sta pe banca tehnică a „roș-albaștrilor”, însă doar pentru meciurile europene, nu și pentru cele din campionatul intern.

În meciul tur, disputat în Slovacia, FCSB s-a impus la limită, scor 1-0, unicul gol al partidei fiind înscris de către fundașul Joonas Tamm.

„Plecăm cu 1-0, e un avantaj, dar trebuie să fim atenți, fanii sper să fie mai inteligenți la meciul acesta să nu se lase provocați de suporterii adverși.

Eu voi sta pe bancă la meciul cu Dunajska Streda. Nu mai am chef să stau în general pe bancă, dar la meciurile internaționale stau pentru că știu mai multe limbi străine și am peste 150 de meciuri europene la care am participat și mai am experiență”, a mai spus MM Stoica.