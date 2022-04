Regretele lui Wesley Lopes, cel mai bun fotbalist străin din Liga 1: „Îmi pare rău că nu am ajuns la Steaua și nu am luat un titlu cu Vaslui” Exclusiv

a marcat 64 de goluri în Casa Pariurilor Liga 1 și a fost cel mai bun marcator străin până când a fost depășit de Eric de Oliveira, cu care a devenit bun prieten.

Fostul atacant va reveni în România în această vară și vrea să îl întâlnească pe Gigi Becali la palat. Wesley nu l-a uitat nici pe Adrian Porumboiu, pe care vrea să îl viziteze la „Țărănoaia”, cum alintă el orașul Vaslui. Toate acestea și multe altele, într-un interviu marca FANATIK.

Wesley Lopes, cele mai tari amintiri de la Vaslui: „Regret foarte mult cartonașul roșu cu Sporting. Dacă jucam cred că ne calificam din grupe”

Revine Wesley în fotbal?

– Vreau să mă apuc de impresariat și am vorbit cu mai mulți oameni. O să vin în România și o să merg și în Portugalia și în Spania. Mi-ar plăcea să aduc jucători brazilieni în Europa și să îl găsesc pe noul Wesley. Mi-am făcut acum o pagină oficială de Instagram și încerc să mă reconectez la fotbal.

Când vii în România?

– O să vin în vară și mă duc la Gigi Becali la palat, cu voi presa, cu televiziunea și îi duc un platou de mici. Berea să o dea el că are mai mulți bani ca mine! Și mă duc să îl văd și pe Porumboiu la „Țărănoaia”, la Vaslui. Așa să îi transmiteți. Vorbesc serios! Chiar nu glumesc! Sigur s-ar bucura și Gigi Becali.

Wesley Lopes ar vrea și acum să mai joace la FCSB: „Să mă bage cinci minute, dau gol și ies afară!”

Îi aduci niște jucători din Brazilia?

– Nu știu dacă mai vrea jucători străini. Fac eu pregătire o lună de zile și joc dacă mă mai vrea. Să mă bage cinci minute, dau gol și ies afară! (n.r. râde). Glumesc!

Băieții tăi îți calcă pe urme?

– Amândoi joacă fotbal și visează să ajungă fotbaliști. Mi-ar plăcea ca băiatul cel mare, Yuri, să vină să joace în România. Chiar cred că pot face asta și ar fi ceva extraordinar pentru mine.

„Mi-e dor să mănânc mici”

De ce îți e cel mai dor?

– Mi-e dor să mănânc mici! O să merg să mănânc mici direct de la aeroport. Douăzeci de mici! Mi-aș lua și în Brazilia congelați! Aș mânca încontinuu!

În 2016 a apărut informația că ai murit…

– Da, a fost incredibil! Am primit . Din Spania, din Portugalia, zeci de telefoane din România, din Arabia Saudită. Am văzut ce se întâmplă după ce mori (n.r. râde). Singurul lucru pozitiv a fost că am văzut că sunt mulți oameni care și-au adus aminte de mine și care mă apreciază.

De ce nu a mai ajuns Wesley la FCSB: „Nu am vorbit niciodată cu Gigi Becali!”

Ai vorbit vreodată cu Gigi Becali?

– Câți ani am jucat în România, deși am fost aproape să ajung la Steaua (n.r. FCSB), nu am vorbit niciodată față în față! Niciodată. Nu am avut ocazia. Eu la Vaslui, el la București, nu ne-am întâlnit.

Mai cânți? Ce melodie i-ai cânta lui Gigi Becali?

– Da, am o trupă și cânt cu niște prieteni la cavaquinho (n.r. chitară braziliană, un fel de mandolină). Nu pot să îi cânt muzică braziliană. Lui îi plac manelele! Când eram în România și plecam la club erau multe manele: Florin Salam, Adrian Minune. Nu înțelegeam nimic, dar lumea dansa și se simțea bine.

De ce nu ai mai semnat cu FCSB? E cel mai mare regret al tău?

– Da, îmi pare rău că deși am fost foarte aproape să îmi îndeplinesc visul să joc în Champions League. Faptul că nu am ajuns la Steaua și nu am câștigat un trofeu cu Vaslui sunt cele mai mari regrete ale mele legate de fotbal. Nu știu de ce nu s-a mai făcut transferul. Asta Lucian Marinescu ar trebui să știe. Cred că a fost ceva problemă de bani. Au fost oameni care au vorbit prea mult.

Tu știi foarte bine că eu ca jucător nu mi-a plăcut niciodată să vorbesc în presă. Eu am vorbit pe teren, nu la ziare! Wesley vrea bani, Wesley pleacă, Wesley nu mai pleacă! Lumea a vorbit prea mult. Sincer chiar nu știu ce s-a întâmplat. Gigi Becali mă dorea foarte, foarte mult. Orice fotbalist care ajunge în România vrea să joace la trei echipe: Steaua, Dinamo, Rapid. Mi-ar fi plăcut să joc la oricare dintre ele și chiar au fost discuții cu toate trei!

Wesley Lopes e mândru de perioada Vaslui: „Am câștigat foarte mulți bani! A fost o echipă foarte frumoasă”

Le-ai dat o căruță de goluri lui Dinamo și Rapid…

– Mai ales cu Dinamo cred că am marcat aproape la fiecare meci. Erau meciuri frumoase și încercam să dau totul în astfel de meciuri. Era altceva! Mă gândeam la meciurile astea toată săptămâna. Dar nu am nicio treabă cu Dinamo sau Rapid.

E o performanță uriașă ce a realizat FC Vaslui?

– Sigur! O echipă mare într-un oraș mic. Erau salarii foarte mari. Eram unul dintre cel mai bine plătiți jucători din campionat. De asta chiar nu pot să mă plâng. Dar în Europa, toată lumea știe doar Steaua, Dinamo, Rapid și mai nou CFR Cluj, dar mai puțin.

Pentru Wesley, era extraordinar dacă aș fi jucat la o echipă cu un nume important în Europa. Am jucat la o echipă mică, dar nu pot să mă plâng pentru că la Vaslui am câștigat foarte mulți bani la Vaslui și am jucat și în cupele europene, am pierdut titlul în ultima etapă. A fost foarte bine și am avut o echipă foarte frumoasă.

Vaslui, o echipă mare într-un oraș mic: „Dacă pui pe hârtie cine juca atunci la noi…”

De ce nu a reușit FC Vaslui să câștige un trofeu?

– E greu de spus. Am avut echipă bună, aveam condiții de antrenament, dar în fotbal mai trebuie să ai și noroc. A fost meciul ăla în ultima etapă, CFR Cluj cu U Cluj și asta a fost. Nu are rost să mai vorbesc eu acum. Dacă pui pe hârtie cine juca atunci la Vaslui….

Care ar fi cea mai frumoasă amintire legată de Adrian Porumboiu?

– La Vaslui vorbeam tot timpul cu . Toată ziua! A vorbit mereu foarte mult de mine la ziar și la televizor. Ne-a chemat în vestiar la ședință și a zis așa: „Plecați cu Wesley la bar, beți ce bea Wesley, mâncați ce mânăncă Wesley, dar să jucați ca el”. Țipa și înjura prin vestiar.

Mai ales când făceam egal acasă cu o echipă mică mereu critica jucătorii. Vorbea din inimă și punea mult suflet. Dădea bani și voia rezultate. Asta a fost tot. Cum ar fi fost să vin la Vaslui și să nu joc nimic, nebun așa cum sunt eu? Eu ieșeam să mă distrez, dar a doua zi eram primul la antrenamente. Ceilalți erau terminați dacă mergeau cu mine!

„Vaslui ar fi câștigat campionatul acum cu echipa de atunci”

Crezi că Vasluiul ar fi câștigat campionatul acum în Liga 1?

– Fotbalul românesc nu mai e așa puternic ca atunci. Eu cred că acum Vaslui ar fi câștigat acum campionatul cu echipa de atunci. Mă refer la valoarea jucătorilor, pe hârtie: Sânmărtean, , Pavlovici, portarul Kuciak și așa mai departe. Atunci erau echipe foarte bune.

E fotbal, nu se știe niciodată. Poate că am fi câștigat. Dar sunt sigur că nu mai sunt mulți jucători în România de valoarea celor care erau atunci la Vaslui. Sau o echipă să aibă atât de mulți jucători de valori apropiate. Plus că nu mai sunt banii de atunci. Nu mai sunt oamenii care investeau atunci în fotbal. CFR Cluj e singura care mai face față în Europa.

Wesley și legenda celor 62 de beri: „Cine poate să bea atâta bere?”

Ai băut 62 de beri cum spune legenda?

– Cine poate să bea atâta bere? Beam o bere-două după antrenamente, când ieșeam în oraș. Dar nu am băut niciodată atât. Beam numai bere Corona. Dacă băiatul ăsta Zmeu care a zis de mine, bea o jumate de bere și joacă ca mine, nu mai am nimic de zis! Nu mă deranjează ce se spune. Și acum tot Corona beau! Ar trebui să mă plătească că le fac reclamă. Am băut 40 cred cel mai mult! (n.r. râde).

Ești prieten bun cu Eric?

– Da, am vorbit cu Eric de Oliveira și poate ne strângem când o să vină în vară în România. Mi-a spus că . Ar fi frumos să ne întâlnim toți trei: Ronaldinho Gaucho, Eric de Oliveira și Wesley Lopez. Ar fi frumos, nu? Cu Ronaldinho sau fără Ronaldinho, tot trebuie să vin neapărat în România și să reiau legăturile cu toată lumea. Eric își organizează un meci de retragere la Gaz Metan și m-a invitat și pe mine în vară să joc. E fratele meu, suntem prieteni foarte buni. I-am spus să îl invite și pe Adailton. Jucăm noi în față și el să ne dea pase.

Wesley Lopes: „Eu o să încerc să aduc jucători din Brazilia”

De ce crezi că nu mai vin jucători brazilieni în Liga 1?

– Poate să fie faptul că nu se dau salariile la timp și nu mai sunt bani. Și Vaslui, și CFR Cluj, Rapid, Steaua, au avut brazilieni care câștigau foarte bine. Preferă să se ducă în Ucraina, în Portugalia și alte țări. Eu o să încerc să aduc jucători din România în Brazilia sau brazilieni în Europa. Orice jucător brazilian visează să ajungă în Europa. Nu câștigi mult în România, dar de aici poți prinde un transfer bun.

Ți-a fost greu să te adaptezi când ai venit din Brazilia în Portugalia?

– În Europa e cu totul alt fotbal, e diferență mare și e altă cultură. Nu mi-a fost greu pentru că am avut soția cu mine și nu am umblat după femei! Eram concentrat doar la fotbal la Fortaleza și Penafiel. Plus că știam și limba. Impresarul m-a sfătuit să vin cu soția și m-am însurat. Altfel cine știe ce făceam pe acolo. Am promovat în prima ligă și am fost unul dintre golgheterii campionatului.

A debutat în La Liga cu Barcelona: „Am vorbit cu Ronaldinho”

Ai debutat la Alaves în La Liga împotriva Barcelonei. De ce nu ai rămas acolo?

– Da, chiar îmi aduc aminte că am vorbit cu Ronaldinho în portugheză pe teren. Știa că sunt brazilian. Am jucat puțin și nu am rămas pentru că am avut o problemă cu antrenorul și am plecat împrumut până mi-am terminat contractul.

Cât timp ți-a luat să înveți limba română? Vorbești foarte bine după atâția ani…

– Destul de greu. Un an și jumătate nu am vorbit nimic! Nimic! Cred că după doi ani am început să vorbesc bine românește. Jur că nu am mai vorbit cu nimeni limba română! Cu Eric vorbesc în portugheză. Am fost nevoit să învăț după ce soția a plecat să nască în Brazilia, am rămas singur și am fost nevoit să mă descurc. Apoi am început să ies și prin oraș și să comunic cu mai multă lume.

Wesley nu crede că recordul de goluri al lui Eric va mai fi depășit vreodată

Ai marcat 64 de goluri în Liga 1. Care a fost cel mai frumos?

– Am dat multe goluri frumoase, dar pentru mine cel mai frumos gol marcat a fost unul cu Sportul Studențesc, chiar dacă nu a fost cel mai spectaculos. Gol important pentru echipă, atmosfera în tribune, un stadion plin la Vaslui și comentariul de la TV când am înscris mi-a rămas întipărit. Marcasem 26 de goluri și eram golgheterul campionatului.

Te bucuri pentru Eric că te-a depășit?

– Cum să nu! El mereu m-a apreciat și ținem legătura. Nu cred că va mai reuși vreun jucător să doboare acel record de goluri. Cel puțin nu în anii următori. Eu vreau .

„Nu am cum să uit primul gol marcat în Liga 1 împotriva Stelei în Ghencea!”

Mai ții minte primul gol marcat în Liga 1?

– Cum să nu! În Ghencea cu Steaua! Nu am cum să uit. De-abia venisem în România și a fost foarte important pentru mine acel meci.

Wesley: „Am câștigat foarte mulți bani din fotbal!”

Mulți fotbaliști rămân fără bani la 40 de ani. Tu cum stai?

– Am câștigat destui bani cât să nu am probleme. Și la Vaslui, dar mai ales la Al Hilal. Am oferit familiei tot ce am putut, dar acum vine rândul băieților să câștige și ei. Am investit, mi-am făcut casă, am cumpărat apartamente și nu mai e nevoie să muncesc. În cariera de fotbalist, ai 10, maxim 15 ani în care să câștigi bani. Fotbaliștii trebuie să înțeleagă asta. Viața de fotbalist e foarte scurtă.

Cum arată o zi a lui Wesley în Brazilia?

– Nu am nicio grijă. Petrec timpul cu familia, cu băieții, merg să joc footvolei pe plajă cu prietenii. Bineînțeles beau bere, mă uit la fotbal. Liga 1 nu prea am mai urmărit. Ultimul meci pe care l-am văzut a fost Germania – România.

S-a întors în România pentru Marius Lăcătuș

Regreți că te-ai întors în România în 2014?

– Eu am venit pentru Marius Lăcătuș! Pentru el am venit, prietenul meu. M-a dorit mult, lucrasem cu el la Vaslui și am venit special pentru el. E antrenorul cu care m-am înțeles cel mai bine în România de departe! A fost un mare fotbalist și m-a înțeles tot timpul. Eu nu m-am întors în România pentru bani. Avem un salariu mult mai mic decât la Al Hilal sau Millionarios. E un băiat bun, o inimă mare și mi-a plăcut foarte mult de el. M-a ajutat foarte mult și mi-ar plăcea să ne revedem.

Hizo, Șumudică sau Inacio?

– Fiecare antrenor are caracterul și personalitatea lui. Hizo era un dur. „Bunicul” era nebun, vorbea urât, dar foarte sufletist! Dar nu am nici problemă cu „Bunicul”! Îl sun și vorbim oricând. Șumudică mi-a plăcut mult și el. Sunt diferiți. Cu Inacio am avut altă relație pentru că era portughez și comunicam foarte bine. Când merg în Portugalia vorbesc cu el.

Cum te-ai înțeles cu Ousmane N’Doye?

– Și el e nebun la cap! Ousmane îți dă bună dimineața, mâine te sună și te invită să mănânci cu el în oraș și pe urmă trei luni de zile nu îți mai dă niciun semn. Nu te mai cunoaște! Ne-am înțeles foarte bine și rămâne prietenul meu.

„Stanciu poate să fie numărul zece la echipa națională”

Care crezi că e acum cel mai bun jucător român?

– Cred că Nicolae Stanciu. L-am văzut la națională și sunt foarte bucuros pentru el. Eu, Sânmărtean, Adailton, am vorbit foarte mult cu el și i-am dat sfaturi când era la Vaslui. Era un copil de mare calitate. A muncit mult și acum e unul dintre cei mai valoroși jucători din România. Sunt foarte bucuros că l-am cunoscut și am jucat cu el. Poate să fie numărul zece la echipa națională. Îmi aduc aminte că a dat două goluri cu Internazionale Milano la Vaslui. Atunci mi-am dat seama că o să ajungă fotbalist.

Ți-ar fi plăcut să îți închei cariera în România?

– Nu știu. Puteam să fac mai mult. Așa a fost să fie. Nu m-am gândit. Mi-am încheiat cariera la clubul la care am început fotbalul, Ponte Preta.

Dubla cu Lazio, cea mai frumoasă amintire din carieră

Care e cea mai frumoasă amintire din carieră?

– Dubla cu Lazio Roma din grupele Europa League. Nu o să uit niciodată acel meci. Am fost foarte aproape de o victorie mare și am condus cu 2-1 în deplasare până în minutul 85 și aveam și un om în plus. Am fost foarte supărat în vestiar. Porumboiu zicea că e bine pentru Vaslui 2-2 la Lazio. Bine pentru el poate! Eu nu am fost deloc mulțumit. Am ratat o victorie mare, echipa a jucat foarte bine.

Aveai 3 goluri marcate în 4 meciuri. Apoi a venit eliminarea cu Sporting Lisabona…

– Regret foarte mult acel cartonaș roșu. Am pierdut meciul din cauza mea și am fost suspendat trei etape. Cred că dacă jucam reușeam să ne calificăm. Am făcut patru puncte din grupa cu Lazio, Sparta Praga și FC Zurich. Poate dacă mai marcam două-trei goluri aș fi prins și eu un transfer la o echipă din Vest. Nu ne-am calificat dar a fost o campanie onorabilă.

Lucrul de care e cel mai mândru Wesley Lopes

Te-a ambiționat că tu ai jucat în Portugalia?

– Nu a fost asta! I-am dat cu capul în gură jucătorului de la Sporting pentru că îl știam din campionatul Portugaliei. El juca la Braga și eu la Vitoria Guimaraes și acolo e un fel de Steaua-Dinamo. Aveam niște probleme nerezolvate ca să zic așa. Nu mi-a venit să cred ce am făcut. Eu am luat foarte puține cartonașe roșii! Am făcut o prostie, o nebunie și Vaslui a avut de suferit. Sincer cred că aveam o șansă mare să ne calificăm dacă nu eram suspendat. Echipa era într-o formă foarte bună. A fost un moment foarte greu pentru mine.

Care e lucrul de care ești cel mai mândru în cariera ta?

– Wesley Lopes este foarte mândru că a jucat în Europa 10-11 ani. E foarte greu pentru un brazilian în Europa. Eu nu am jucat la o echipă foarte mare, dar nici la echipe foarte mici, ci medii. Am câștigat bani buni, am fost profesionist și mi-am făcut datoria la toate cluburile la care am fost.

Știu că lumea vorbește altceva, dar asta contează pentru mine. Sunt căsătorit de 25 de ani, am doi copii care sper să îmi calce pe urme și îmi zic: „Tata, vreau să fiu la fel ca tine!”. Am o familie frumoasă și nu depind de bani. Mulțumesc mult fotbalului pentru tot ce mi-a dăruit. Eu consider că am fost un fotbalist adevărat. Sunt oameni care îmi scriu și îmi spun că am fost cel mai bun jucător din România. Nu am cum să uit așa ceva.