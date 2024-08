”Regreți că e Mircea Lucescu selecționer și nu ești tu?” Adrian Mutu a spus tot ce a avut pe suflet despre alegerea făcută de FRF

, așa cum FANATIK a anunțat în exclusivitate, și va încasa un salariu lunar de 27.000 de euro, dar și o primă de 200.000 de euro pentru calificarea la Mondialul din 2026.

Adrian Mutu, reacție fair-play după ce FRF l-a ales pe Mircea Lucescu ca selecționer

Invitat special al celei mai noi ediții a , Adrian Mutu a ținut să precizeze că Mircea Lucescu este cel mai în măsură pentru funcția de selecționer la naționalei României, după ce Gică Hagi a refuzat oferta.

ADVERTISEMENT

”Mi se pare normală pe undeva povestea cu Mircea Lucescu la națională. După această perioadă frumoasă, plină de emoție, legată de echipa națională cred că Hagi șu Lucescu sunt numele cele mai indicate să preia frâiele de acum încolo. Erau singurii care nu puteau fi contestați.

Cu refuzul lui Hagi, nea Mircea Lucescu rămâne de nediscutat, deoarece cariera dânsului în antrenorat spune tot, trofeele pe care le-a câștigat. Cred că este o alegere potrivită, plină de experiență, de valoare. Probabil e ce trebuia ca să consolideze parcursul ăsta frumos pe care l-a avut echipa națională în ultimii doi ani cu Edi (n.r. – Edi Iordănescu).

ADVERTISEMENT

Un parcurs care cred că e bun, chiar dacă pretențiile noastre sunt mult mai mari, dar cred că asta este valoarea noastră în momentul de față. Probabil va fi Mircea Lucescu din ce știu eu”, a declarat Mutu.

Mutu, onorat că s-a aflat pe lista posibililor selecționeri

Horia Ivanovici a vrut să știe de la Mutu ce simte după ce a pierdut șansa de a deveni selecționer, numele său fiind intens vehiculat în ultimele zile. ”Regreți că e Mircea Lucescu selecționer și nu ești tu?”, a întrebat moderatorul FANATIK SUPERLIGA.

ADVERTISEMENT

”Nu am niciun regret că nu sunt eu, pentru că am mai trecut prin această fază. Am mai fost la limită și acum doi ani și jumătate. Am fost și atunci și sunt și acum onorat că numele meu se află printre cei pasibili de a fi numit selecționerul echipei naționalei.

Este o onoare pentru mine, în primul rând ca fost jucător al echipei naționale, dar și ca antrenor în momentul de față. O onoare, dar asta nu înseamnă că m-am gândit prea mult.

ADVERTISEMENT

Am fost bucuros când am auzit numele lui Hagi, credeam ca toată lumea că e timpul lui la 60 de ani aproape să preia echipa națională. Mai ales că 95% din jucătorii aflați acum în circuitul naționalei au trecut practic prin mâinile lui. Era ideea corectă, cea mai indicată acum.

Cu nea Mircea lucrurile stau cam la fel, chiar dacă nu a lucrat cu ei, dar la experiența pe care o are știe să-i gestioneze. E de nediscutat ca antrenor, pentru că nu ai ce să spui de nea Mircea Lucescu.

Este cel mai reprezentativ din toate timpurile în antrenorat și mă refer nu numai în România, dar mai ales în exterior. Este omul care poate să gestioneze o astfel de situație”, a răspuns Adrian Mutu.

Mutu, reacție după alegerea lui Lucescu ca selecționer