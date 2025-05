„Regreți că nu ai ales FCSB?”. Alex Chipciu, reacție fermă în direct: „Mă bucur pentru ei. De mic copil am fost roș-albastru”. De ce nu a ajuns la campioana României

U Cluj a făcut un sezon excelent. În ultima etapă, . „Şepcile roşii” au încheiat sezonul pe locul 4 în SuperLiga şi va juca în viitoarea ediţie din Conference League.

Alex Chipciu: „M-am bucurat pentru ei, am foarte mulţi prieteni acolo”

vestiarului de la U Cluj. Fotbalistul a vorbit la FANATIK SUPERLIGA despre ofertele pe care le-a avut de la FCSB, spunând de ce a ales să rămână la Cluj:

„Nu trăiesc cu regrete deloc. Să iei campionatul este ceva foarte frumos, dar şi munca depusă la U Cluj a fost grea. E greu să te califici în Europa cu o echipă ca Universitatea Cluj.

Am jucat doar la echipe care se bat la titlu an de an şi ţi-e mai uşor să faci rezultate. Aici e greu şi trebuie să te autodepăşeşti. M-am bucurat pentru ei, am foarte mulţi prieteni acolo.

„Munca pe care am făcut-o aici m-a liniştit, a fost foarte grea”

Dacă nu am putut să luăm noi campionatul şi l-au luat ei…. Nu mă mai definesc prin aceste lucruri. Am câştigat multe trofee, cred că viaţa o derulezi prin ce faci zilnic, mai mult decât să spui că vrei 100 de campionate, 300 de cupe.

M-am liniştit cu treaba asta. Munca pe care am făcut-o aici m-a liniştit, a fost foarte grea. Şi acum un an şi acum doi ani puteam să merg la ei, dar au fost momente. Acum un an aveam contract, nu puteam să plec în calitate de căpitan al echipei.

În urmă cu doi ani am fost foarte aproape să merg. Toată lumea ştie trecutul meu, de mic am fost roş-albastru, cu Steaua, FCSB cum s-au împărţit. Anul trecut nu se putea face transferul.

„Pentru mine era motivant. Lucram din nou cu Meme Stoica”

Clar domnul Becali spunea că nu va da bani. Şi dincolo era clar că nu puteau să mă lase aşa. Nu ştiu dacă s-a ajuns la sume. Pentru mine era motivant. Lucram din nou cu Meme Stoica, îl respect mult şi cu el mai ţineam legătura.

Dar am spus-o şi la momentul ăla. Nici nu am căzut în cealaltă parte, că nu mai voiam să rămân la U Cluj. Iubesc oamenii de la echipă, mă simt fabulos aici, suporteri, tot ce se întâmplă în jurul echipei. Vorbeam de tinereţe şi de fotbal”, a spus Alex Chipciu la FANATIK SUPERLIGA.