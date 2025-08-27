„Regreți că nu l-ați adus pe Cristi Chivu la Rapid?”. Victor Angelescu a oferit un răspuns la care nu se aștepta nimeni

Înainte ca Parma să îl convingă pe Cristian Chivu să accepte misiunea salvării de la retrogradare din Serie A, antrenorul român s-a aflat în discuții cu Victor Angelescu și Dan Șucu pentru o posibilă colaborare la Rapid. Acționarul minoritar al giuleștenilor a declarat că nu regretă niciun moment faptul că nu a reușit să-l convingă pe Chivu să vină în Giulești.

„Regreți că nu l-ați adus pe Cristi Chivu la Rapid?”. Victor Angelescu a oferit un răspuns neașteptat: „Mă bucur că nu a venit”

Deși „cruciații” se luptau la retrogradare, Cristian Chivu a preferat să-și înceapă prima experiență la seniori direct într-un campionat puternic, precum cel din Serie A:

„(n.r. – Cât de aproape a fost Cristi Chivu de Rapid?) Am avut niște discuții cu Cristi la acea vreme. Îl cunoșteam dinainte, am rămas prieteni. Mă bucur enorm pentru el. Cred că are șansa să devină cel mai bun antrenor român din istorie.

Am avut oportunitatea să stau de mai multe ori de vorbă cu el și este exact așa cum a fost ca jucător, iar el e cel mai important jucător din ultimele generații. Ok, Mutu e cel mai talentat, dar Chivu e cel mai important. Câștigător de Champions League, triplă cu Inter, căpitan la Ajax la 19 ani, la AS Roma, oriunde s-a dus. A fost serios ca jucător, dar ca antrenor este și mai serios”, a explicat Victor Angelescu la

Victor Angelescu nu regretă nicio secundă că nu l-a semnat pe Cristian Chivu la Rapid

Chiar dacă ar fi fost o mutare de răsunet, Victor Angelescu nu se uită în trecut și nu regretă faptul că Văzând performanța reușită la Parma, numirea ulterioară pe banca lui Inter și președintele Rapidului este de părere că refuzul lui Chivu a fost alegerea potrivită pentru el:

„(n.r. – Regreți că nu l-ați adus la Rapid?) Eu mă bucur că nu a ajuns la noi. Dacă ar fi venit la Rapid, într-un an nu ajungea la Inter. Pentru el și pentru fotbalul românesc, nu am cum să nu mă bucur că nu a venit la Rapid. El într-un an a ajuns la Inter Milano. Cum pot să mă supăr eu? E un antrenor foarte bun și la Rapid ar fi făcut treabă foarte bună, dar a fost mai bine că nu a venit.

Dacă venea la Rapid și câștiga campionat, cupă, tot ce vrei, tot nu putea să ajungă la Inter într-un an. El a dovedit la Parma într-o perioadă scurtă și a ajuns acolo. Sunt mândru, ca român, de ceea ce face Cristi și sper să o țină tot așa”, a mai adăugat președintele Rapidului.