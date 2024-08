Regretul cu care a murit Nicu Covaci: “Mi-am sacrificat viața pentru treaba asta”

Nicu Covaci, liderul și fondatorul trupei Phoenix, a încetat din viață vineri seară, 2 august. Solistul și-a dat ultima suflare la vârsta de 77 de ani și a plecat din această lume cu un regret amarnic. Subiectul a fost intens dezbătut în presă.

Cu ce regret a murit Nicu Covaci

Artistul s-a stins după ce . Colegii lui de trupă spuneau că tratamentul postoperatoriu nu s-a putut finaliza din cauza complicațiilor intervenite. Medicii erau destul de sceptici cu privire la supraviețuire.

De altfel, Nicu Covaci a ajuns la Spitalul Județean Timișoara în luna martie, unde a fost supus unei operații pe creier, făcută de echipa medicului Horia Pleș. Interpretul simțea cum fața îi amorțea și că își pierde vederea. În urma unui RMN care a fost îndepărtată în timpul unei operații de șase ore.

Nicu Covaci urmează a fi înmormântat zilele acestea, iar regretul cu care a murit este legat de Uniunea Compozitorilor și Muzicologilor din România (UCMR). Nu a fost acceptat, în urma unui examen pe care l-a susținut și pe care l-a picat.

Nicu Covaci, refuzat de UCMR

Solistul nu se aștepta să nu fie promovat, căci a bifat cele necesare. S-a amuzat de decizia celor de la UCMR. Cântărețul a considerat că i s-a întâmplat o nedreptate, după atâția ani dedicații muzicii și doar muzicii căci nu și-a întemeiat o familie.

”Dragii mei. Nu am solicitat intrarea în UCMR pentru vreo pensie, dat fiind faptul că această uniune nu acordă pensii, lucru pe care îl știam. Am solicitat aceasta doar pentru a avea o recunoaștere formală de la breasla din care fac parte, datorită celor peste 100 de compoziții, declarate deja la UCMR, pe care sper că le cunoașteți. Stimă. (…)

Nu am familie, nu am copii, nu am decât Phoenix. Eu pentru Phoenix trăiesc, iar Phoenixul trăiește pentru public. Pentru țara asta. Ani de zile am refuzat să dau examen. În decembrie am hotărât, în glumă, să dau un examen. M-au pus să compun ceva.

Am primit niște foi cu partituri, am scris o compoziție cu refren, cu tot ce trebuie. Am scris ce cântă basul, ce cântă toba, tot ce mi s-a cerut. Când am primit scrisoarea de la UCMR că am căzut la examen, m-am tăvălit pe jos de râs. Credeam că e o glumă. E prima oară când pic la un examen.

Și am avut multe. Însă nu e vorba de bani. Aș vrea să fiu recunoscut pentru ceea ce am făcut o viață întreagă. Mi-am sacrificat viața pentru treaba asta”. Covaci a completat: „Oare câți dintre cei care au luat decizia asta a mai peste 100 de piese care au devenit șlagăre? Vă spun cu mâna pe inimă că nu mai vreau să fiu membru al acestei găști”, spunea Nicu Covaci când era în viață.