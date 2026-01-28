Regretul lui Florin Prunea când o vede pe Dinamo: „Mor că nu e român!”

ADVERTISEMENT

Florin Prunea nu se dezice de clubul iubit, Dinamo. Fostul mare portar român a vorbit în direct despre actuala echipă a „câinilor” și a spus care este cel mai mare regret al său. Ce a spus despre titlu, de fapt.

Marea dezamăgire a lui Florin Prunea când vine vorba de Dinamo

Dinamo este în acest sezon una dintre pretendentele la titlu, iar rezultatele, jocul și forma generală a echipei sunt aspectele care confirmă faptul că formația din „Ștefan cel Mare” este pusă pe fapte mari.

ADVERTISEMENT

Florin Prunea, , a vorbit despre actuala echipă a „câinilor”. Fostul mare portar român regretă că , nu este român și că nu poate astfel juca în naționala noastră, considerându-l un fundaș central foarte bun.

„Dinamo arată foarte bine și în partea tehnică, cu antrenorii pe care îi are. Dinamo are cel mai bun antrenor din țară acum, cel mai profesionist. Are un grup de jucători extrem de unit, transferuri făcute corect.

ADVERTISEMENT

Are și jucători cu experiență cum este Epassy și cu fundași centrali cei mai buni din țară, Boateng și Stoinov. Mor că cel mic nu este român, dacă aveam un fundaș central ca el aveam postul mult timp acoperit la echipa națională.

ADVERTISEMENT

Raul Opruț merge și el ceas de câteva etape, la mijloc Gnahore și-a revenit, este cel de anul trecut. Musi și Cîrjan sunt viitorul echipei și al naționalei, o bancă plină de tineri”, a spus inițial Florin Prunea.

Marea problemă pe care Florin Prunea o vede în prezent la Dinamo

După ce a lăudat echipa de la portar până la mijlocași inclusiv, nu la fel de entuziasmat a fost când a venit rândul compartimentului ofensiv. Florin Prunea a subliniat că Dinamo suferă în atac.

ADVERTISEMENT

„În atac suferă puțin Dinamo, Karamoko se simte bine în bandă stânga, nu în atac. Perica nu confirmă, dar asta e, nu le poți nimeri pe toate!”, a subliniat fostul portar român.

Florin Prunea crede în șansele „câinilor” la titlu

Ulterior, fostul mare portar a spus că Dinamo, cu actualul lot, are toate șansele să câștige titlul. De asemenea, Prunea crede că echipa nu poate rata participarea în cupele europene.

„Dinamo, cu lotul actual, se poate bate la obiectivul major: titlul. Cupa europeană nu cred că o poate scăpa, jocul dă încredere, este liniște la club, suporterii susțin necondiționat echipa, cum au făcut-o tot timpul”, a concluzionat Florin Prunea la „FANATIK Dinamo”.