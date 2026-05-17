Regretul lui Iuliu Mureșan la CFR Cluj: „Dacă mai erau două etape ne băteam la titlu!”

ADVERTISEMENT

CFR Cluj a avut o revenire de senzație în acest sezon, după ce startul stagiunii a însemnat părăsirea prematură a cupelor europene și rezultate dezamăgitoare care au ținut echipa aproape de subsolul clasamentului în SuperLiga. Acum, ardelenii și-au asigurat locul 3 în play-off după 0-0 cu Dinamo și vor juca în preliminariile Conference League. Iuliu Mureșan a spus totul despre sezonul echipei sale și a spus cum puteau „feroviarii” să se lupte chiar la titlu.

Marele regret al lui Iuliu Mureșan la CFR Cluj pe final de sezon

CFR Cluj are motive să sărbătorească după ce a reușit o performanță greu de crezut la începutul sezonului. Ardelenii vor juca în preliminariile Conference League din sezonul viitor, Despre atmosfera de la echipă, dar și despre cât de lung și greu a fost drumul până în acest punct, a vorbit în direct la FANATIK SUPERLIGA chiar Iuliu Mureșan, președintele „feroviarilor”. Oficialul clubului din Gruia, , a tras în direct câteva concluzii importante. „Ne-am bucurat că ne-am atins un obiectiv care părea imposibil și am reușit și am băut o bere, un vin cu băieții și am stat până pe la 02:30-3:00 și acum suntem așa la o cafea de revenire. Noi ne bucuram așa de obicei când luam titlul, dar acum victoria asta și clasarea asta pe locul trei au valoarea unui titlu, după părerea mea.

ADVERTISEMENT

Am plecat foarte din spate, eram foarte rău din toate punctele de vedere atunci, cel mai rău eram în clasament și încet, încet am reușit în șapte luni să ajungem de pe locul 14 pe locul 3, ceea ce este o performanță. Dacă mai erau două etape ne băteam la titlu. Puteam, am fost aproape. Eu zic că locul 3 în aceste condiții este precum un titlu. Am văzut aseară descătușarea băieților. Am jucat cu o presiune fantastică, a fost o presiune contantă. Noi ne-am făcut presiunea singuri, nu ne-a făcut-o nimeni. Noi am ridicat ștacheta și ne-am fixat target prima dată de la evitarea retrogradării la calificarea în play-off. Am reușit să ne calificăm în play-off. După am zis podium și sigur că eram foarte aproape și să ne batem pentru titlu”, a spus inițial Iuliu Mureșan.

Iuliu Mureșan a spus ce obstacole au împiedicat CFR Cluj din drumul către titlu

Ulterior, Iuliu Mureșan a punctat aspectele care au stat în calea CFR-ului în drumul către titlu. „Doctorul” a spus că arbitrajele și golurile încasate în momente cheie au contribuit la îndepărtarea echipei de marele obiectiv. „Dacă nu ne ciupeau arbitrii și nu luam anumite goluri în prelungiri, ne băteam la titlu. Acum nu mai contează. Important este că am reușit o minune și am atins un obiectiv imposibil. Suntem mulțumiți de ce am realizat. Se putea mai mult, să luptăm pentru primul loc în ultima etapă, clar că puteam. Eram foarte, foarte aproape”.

ADVERTISEMENT

Ce a spus Iuliu Mureșan despre viitoarea campioană a României. „E o premieră!”

Întrebat despre cine își dorește să ia titlul, dintre Universitatea Craiova și U Cluj, Iuliu Mureșan s-a ferit să dea numele uneia dintre cele două echipe. El a subliniat însă că va fi o premieră faptul că pe podium, la final, nu va fi nicio echipă din Capitală. „Nu știu, care o fi mai bună să ia titlul. În orice situație, podiumul Ligii 1 va arăta Craiova, Cluj, Cluj, două din Cluj și una din Craiova și nici una din București. E o cred că e o premieră și asta!”, a mai spus Iuliu Mureșan la FANATIK SUPERLIGA.

ADVERTISEMENT

2022 este ultimul an în care CFR Cluj devenea campioana României

8 titluri are CFR Cluj în vitrina clubului