Regretul lui Miodrag Belodedici la 34 de ani de la Steaua - River Plate 0-1: "Dacă era VAR..." Exclusiv

Pe 14 decembrie s-au împlinit 34 de ani de la Cupa Intercontinentală dintre Steaua București și River Plate. În startul acelei partide, lui Miodrag Belodedici i-a fost anulat eronat un gol valabil care ar fi putut aduce încă un trofeu european la București, iar lui „Belo” o mașină Toyota, premiul pentru cel mai bun jucător al finalei.

FANATIK l-a contactat pe Miodrag Belodedici pentru a rememora acele momente istorice trăite la capătul pământului, în cea mai mare aventură mondială a unei echipe de club din România.

Miodrag Belodedici se întreabă și astăzi de ce s-a urmat un intinerariu de zbor cel puțin ciudat. În loc ca delegația Stelei să zboare de la București la Moscova și apoi la Tokyo, drumul s-a derulat pe un cu totul alt traseu. La bordul unei curse de linie, Steaua a decolat către Tokyo cu un zbor către… India: București-Karachi (4.268 km). Și de acolo aventura abia începea!

Călătoria până la Tokyo, un adversar în plus, cu o escală pe… Marele Zid Chinezesc!

După ore în șir de stat în aeroport, „militarii” decolau către… China, mai exact către Beijing (alți 4.860 km): „Am dormit la ambasada României, era acolo un hotel cu circuit închis, am stat o zi. Am ajuns dimineață și când am coborât din avion și mergeam spre ambasadă vedeam chinezii făcând exercițiile alea ale lor… Și multe biciclete, era plin de biciclete! Ne uitam și nu ne venea să credem. Ne-au așteptat cu o masă tradițională. Ne-au pus niște platouri reci și îmi aduc aminte că Bumbescu era foarte nervos că îi era foame și voia să mănânce ceva cald: «Am mers mult pe avion și eu nu mănânc astea!»…”, povestește „Belo”, amuzat și acum, după 34 de ani.

Găsește și o explicație pentru acea escală: „Probabil era mai ieftin, că de fugit unde să fugim? În China comunistă? Păi erai mâncat dacă rămâneai în China! Așa a fost dat traseul din România. A fost oboseală mare, așa o schimbare, nu puteam să dormim noaptea, trebuia să ne obișnuim cu fusul orar, erau șapte ore diferență”.

Cu trei zile înainte de marele meci de la Tokyo, jucătorii Stelei se „antrenau” pe… Marele Zidul Chinezesc: „Meciul l-am pierdut, așa că oprirea aia în China e cea mai frumoasă amintire. Ne-am plimbat dimineața, am mers pe Marele Zid…”. A urmat încă un zbor, Beijing-Tokyo (2.088 km) până la destinația finală. „Argentinienii deja ajunseseră de mult”, spune „Belo”, parcă „ofticat” și acum pe cei de la River Plate.

Doi japonezi și două televizoare GVS la ședinta tehnică a lui nea’ Imi…

Miodrag Belodedici povestește cum a picat în „mirajul electronicelor” la Tokyo, alături de bunul său prieten Gabi Balint: „Am ieșit să ne plimbăm și am vrut să cumpărăm două televizoare. Am mers pe străzile acelea luminate, ne plimbam și ne uitam mirați, treceam pe lângă niște magazine de televizoare care aveau și camere de luat vederi. Treceam de mai multe ori să ne vedeam al televizor! (râde) Am intrat până la urmă într-un magazin și ne-am cumpărat două televizoare GVS. Niște televizoare mai mici așa, pe care cred că am dat 380 de dolari. Am avut maxim 500 de dolari la mine. Diurna a fost vreo sută de dolari, dar am primit-o doar acolo”.

Mulțumiți de „sculele” cumpărate, abia au ajuns la ședinta tehnică

„Am întârziat la ședința tehnică și ne-a certat nea’ Emi… La un moment dat a bătut cineva la ușă și nea’ Imi zice: «Ia vezi cine e la ușă!»… Când am deschis, doi japonezi se tot înclinau în fața mea, nu înțelegeam nimic din ce ziceau… Aduseseră televizoarele pentru mine și Balint! S-a supărat nea’ Imi: «Ce televizoare??? Suntem în ședință! Ați venit aicea să vă gândiți la televizoare? Avem meci!» Ce ne-a mai zis… ”.

Faza golului anulat n-o va uita niciodată: „Mingea mi-a venit de la un adversar, n-a fost ofsaid”

Și a venit marele meci… Absențele lui Duckadam și Boloni au cântărit greu: „A contat mult și absența lui Duki… și a lui Loți, dacă era Loți… Îmi aduc aminte totul perfect, cum să nu țin minte? Am plecat eu cu mingea, am venit din spate și am făcut «un-doi» cu Piți, am intrat în careu, dar el nu a ajuns să îmi returneze mingea, a ținut-o, a ținut-o, nu a putut să se întoarcă și unul din fața lui a făcut o alunecare, mingea s-a dus spre portar deviată și mi-a venit mie, iar eu am împins-o în poartă! Eu eram în poziția de ofsaid, dar mingea a venit de la adversar, nu de la Pițurcă! Ce să mai protestezi… Dacă era VAR… Nu am fost afectat, am continuat meciul… Am avut șanse destule să marcăm… După meci m-am gândit mult ce era dacă nu-mi anulau golul ăla… aveam avut primă la victorie vreo 20.000 de lei, erau vreo șase salarii medii…”.

„Pe vremea aia conduceam o Dacie 1300, albă, cu piese franţuzeşti. Îmi plăceau la nebunie maşinile şi mi-ar fi picat bine Toyota aia… Deși stabilisem încă din avion că oricine ar câștiga-o de la noi, s-o vindem și să împărțim banii” – Miodrag Belodedici”