Regretul lui Nicolae Dică: „Nu aveam minte! Am dat 12.000 de dolari pe un BMW în 2001, în loc să cumpăr 12.000 mp2 de teren”

Nicoale Dică a povestit invitaților de la emisiunea ce a făcut cu primii bani consistenți încasați ca fotbalist profesionist. Așa cum a dezvăluit, Nicolae Dică putea fi mult mai bogat dacă făcea alegerea cea bună.

Nicolae Dică putea avea 2 milioane de euro dacă nu își cumpăra BMW

Analistul a fost foarte bucuros de ideea lui Giovanni Becali ca actualii fotbaliști să facă niște cursuri speciale de educație financiară. S-a dat exemplu pe el însuși și a discutat, alături de invitații lui Cristi Coste, despre ce a făcut la începutul anilor 2000 cu banii.

„(n.r sfaturile ăstea se dădeau acum 40 de ani) Uite, de exemplu, nouă nu ne-a dat nimeni. Generația mea, de exemplu,… (n.r n-ai fost jucătorul lui Giovanni?) Am fost, dar eu mă refer că n-am avut antrenori, n-am avut conducători care să vină să ne spună: ‘Băi, faceți aia, faceți aia’.

(n.r nu era piața imobiliară care e acum și în comunism, la Steaua sau Dinamo, îți dădea partidul casă) Eu am jucat înainte de ’89? Am jucat din anii 2000, am început să joc la seniori. Atunci începuse să se dezvolte, dar dacă venea cineva și ne învăța și pe noi, poate eram și mai bine acum.

În loc să-mi iau mașină în 2000-2001, să dau pe BMW, că acum îmi vine în minte. Am dat 12.000 de dolari pe BMW… nu aveam minte, aveam 21 de ani. Și cu 12.000 de dolari mă duceam și cumpăram 12.000 metri de teren care după făceau 2 milioane de euro. Eram altceva dacă mă învăța cineva.

L-am vândut după cu vreo 11.000. L-am ținut puțin, am fost inspirat să-l vând după un an jumătate și mi-am luat o dacie și după mi-am luat casă”, a spus Nicolae Dică la FANATIK SUPERLIGA, show live în fiecare luni, marți și vineri de la 10:30.

Nicolae Dică a debutat în 1998 la FC Argeș

Nicolae Dică a început cariera fotbalistică la FC Argeș în Pitești. A jucat din 1998 până în sezonul 2003-2004, . A marcat în tricoul piteștenilor un număr de 51 de goluri în campionat, conform .

A strâns, în total, 307 meciuri în prima divizie română de fotbal și a marcat de 106 ori. În cupele europene, Nicolae Dică a jucat un total de 46 de partide în Liga Campionilor și Cupa UEFA și a înscris de 14 ori.

Fostul atacant a fost numit fotbalistul anului în anul 2006. Cu echipele de club, Nicolae Dică a câștigat de 3 ori campionatul, de două ori cupa și de două ori supercupa României. Toate trofeele le-a ridicat din postura de jucător al Stelei sau al lui CFR.

Pentru prima selecționată a României, Dică a marcat de 9 ori în 33 de meciuri. Debutul și l-a găsit în 2003, la doar 23 de ani. A jucat la campionatul european din 2008 toate cele trei partide din grupă. După ce s-a retras, Nicolae Dică a urmat cursuri de antrenor. Ultima dată a pregătit-o pe FC Argeș timp de 8 partide la începutul sezonului actual.