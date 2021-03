Regretul lui Victor Pițurcă: „Am fost tâmpit să revin la Universitatea Craiova!”

Victor Pițurcă regretă că a revenit la Universitatea Craiova în sezonul trecut, fostul selecționer nereușind să termine sezonul pe banca tehnică a oltenilor.

„Piți” a dezvăluit că jucătorii erau obișnuiți cu antrenamentele lui Devis Mangia, despre care spune că erau mult prea lejere și că trebuia să îi aducă la o formă fizică mult mai bună.

Victor Pițurcă l-a atacat și pe patronul Mihai Rotaru, despre care a spus că el decide tot ce se întâmplă la echipă și că vorbește cu jucătorii în particular.

Victor Pițurcă regretă revenirea la Universitatea Craiova

Victor Pițurcă a recunoscut că regretă revenirea ca antrenor la Craiova și a spus că nu avea cum să facă performanță, o vină majoră fiind atribuită patronului Mihai Rotaru: „De la Craiova am plecat că nu puteam face performanță. Rotaru vorbea cu fotbaliștii.

La Craiova e doar Rotaru, nimeni altcineva nu contează. Eu am fost tâmpit că m-am dus la Craiova, trebuia să mă duc din iarnă. Am muncit patru luni de zilă, dar auzeam vorbe pe la spate”

„Erau jucătorii obișnuiți cu italienii, veneau la 11 și plecau la 12 și jumătate. Ce era să fi făcut, nu puteam să las lucrurile așa”, a mai spus Victor Pițurcă la DigiSport.

Conflict deschis între Victor Pițurcă și Mihai Rotaru

Victor Pițurcă l-a atacat pe Mihai Rotaru, după ce patronul Craiovei a spus că din cauza fostului selecționer a ajuns Octavian Popescu la FCSB și nu a rămas la Universitea Craiova:

„Rotaru minte cu seninătate cum nu am văzut la nimeni. Mi-a spus să văd un jucător la echipa a doua să vedem dacă să îl cumpărăm sau nu. Mi-a plăcut, i-am spus să-l cumpere. Nu a fost decis, mi-a zis că e jucătorul nostru, să îl vedem”.

„M-a sunat Giovani și mi-a spus că e jucătorul lui Octavian Popescu. Rotaru voia să-i dea 1.000 de lei lui Popescu. Eu din momentul ăla nu am mai știut nimic, am mai stat două luni și am plecat”, a mai spus Victor Pițurcă.

