Regulă nouă la FCSB! Gigi Becali a anunțat ce amenzi uriașe riscă jucătorii: „S-a hotărât în Consiliul de Administrație. Pierd milioane”

FCSB a plecat doar cu un singur punct de la Sibiu, după 3-3 cu Hermannstadt. Gigi Becali a intrat a doua zi în direct și l-a făcut praf pe Daniel Bîrligea, cel care a fost eliminat după proteste vehemente la adresa arbitrului.

Gigi Becali, enervat la maxim de comportamentul lui Daniel Bîrligea în meciul Hermannstadt – FCSB 3-3

FCSB a făcut un nou pas greșit în lupta pentru calificarea în play-off. Bucureștenii s-au încurcat cu Hermannstadt și au suferit pe finalul meciului, după ce Daniel Bîrligea a fost eliminat de Radu Petrescu.

Gigi Becali și-a ieșit din fire din cauza comportamentului atacantului. Patronul FCSB-ului, a avut un discurs vehement la adresa lui Bîrligea.

„Ai luat galben pentru proteste, 5.000 de euro. Mihai Stoica zicea că 200 doar. Bă, tu ești nebun la cap? 5.000! Îl interesează pe ăla care are sute de mii de euro, el Bîrligea, că dă 200 plus 200, 400. Îți dau 400 și tot fac ce vrea eu. Că îl interesează pe el, care pleacă în străinătate, că dacă intru eu sau nu în play-off sau dacă iau sau nu campionatul. Pe ei îi interesează să își ia banii.

Mihai Stoica îmi zice de vreo 6 luni de Bîrligea că comentează la arbitrii. Trebuia să-mi spui mie ce ne facem? Păi tu ori ești președinte, ori nu ești mă președinte. Măcar recunoaște că ești vinovatul. Tu nu ești acolo să fii prieten cu ei, să stai la caterincă. Poți să fii prieten cu ei. Salut, salut, salut, dar să te respecte. Dacă nu, tai în carne vie sau pun pe altul. Așa debandadă cum e la mine… Nu vezi nicăieri”, a spus inițial Gigi Becali.

Daniel Bîrligea nu a scăpat de pedeapsa lui Gigi Becali

. Latifundiarul din Pipera s-a ținut de cuvânt și a spus că jucătorul său va fi sancționat, chiar dacă Mihai Stoica a insistat ca Bîrligea să fie iertat de această dată.

„Mi-a zis Meme că poate se îndreaptă, că se duce la echipa națională, că să îl iertăm. Nu îl iert, 20.000 de euro amendă! Prima dată nu pot să-mi bat joc de 10 milioane. Dar dacă mai face, dă-i în colo și de 10 milioane ce să fac.

Păi ce, eu sunt batjocura ta? Ești om sau ești animal? Păi dacă ești om, înțelege de vorbă. Dacă nu, du-te în junglă, unde te trezești? Nu există pe tot mapamondul, nici în Africa, nici în Asia, nimeni să vocifereze la arbitri așa”, a mai spus Gigi Becali.

Noua regulă de la FCSB, instituită chiar de patron și anunțată în direct

Gigi Becali s-a săturat de cartonașele încasate de jucătorii săi pentru duelurile verbale cu arbitrii. Patronul campioanei a stabilit ca de acum, cine va mai protesta la deciziile arbitrului va fi sancționat cu 10.000 de euro.

„Ordinul meu este așa. S-a hotărât în Consiliul de Administrație ca orice cartonaș galben, din proteste la arbitru, 10.000 de euro. Le aduc la cunoștință, filmez, că poate nu vor să semneze, e vorba de indisciplină aici, pierd milioane, ca tu să lucrezi în interesul societății clubului.

Dacă tu faci debandadă în clubul meu, eu îți dau ție amendă. Și în Europa la fel, ei cred că sunt în România, cu Hațegan, cu Petrescu. Vina este a lui Bîrligea, dar să nu îl absolvim de vină nici pe Radu Petrescu. Dormi pe teren? Lasă-te de arbitraj!”, a mai spus patronul FCSB-ului.

Cum a reacționat Bîrligea după meciul de coșmar cu Hermannstadt

Gigi Becali a spus ulterior care a fost reacția lui Daniel Bîrligea după seara neagră de la Sibiu. Jucătorul a ținut capul în pământ și nu a scos niciun cuvânt după cele întâmplate.

„L-am întrebat pe Pintilii și a zis că stă cu capul în pământ, nu zicea nimic. Păi stai cu capul în pământ? Capul ăla al tău nu are creier? Capul ăla al tău trebuie să gândească când ești pe teren. Dacă îți dă unul un pumn în gură și arbitrul nu dă nimic, taci din gură bă!”, a spus pe final Gigi Becali la FANATIK SUPERLIGA.