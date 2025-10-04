Regula U21 din fotbalul românesc i-a șocat pe elvețienii de la Young Boys Berna: „Cum adică?”. Propunere publică pentru naționala lui Mircea Lucescu!

FCSB e în război deschis cu FRF din cauza regulii U21. După a venit și rândul lui Mihai Stoica. Președintele C.A. de a FCSB a dezvăluit că oficialii lui Young Boys au rămas șocați când au aflat de această regulă.

ADVERTISEMENT

Mihai Stoica, propunere incredibilă pentru regula U21: „Eu am tras primul semnalul de alarmă”

FCSB e într-o situație critică în SuperLiga. Campioana en-titre se află pe locul 11, cu 10 puncte, la opt lungimi de play-off. Roș-albaștrii suferă și din cauza Elias Charalambous se bazează în acest sezon doar pe Cercel, Toma și Stoian.

„Eu am tras semnal de alarmă poate primul. Am spus cunoscând bine generațiile. Nu vreau nimeni să se supere. Generația eligibilă de anul trecut avea vârfuri Baiaram, Ianis Stoica, Grameni, Octavian Popescu, erau jucători 2002, care jucau excepțional și care jucau și dacă nu erau eligibili U21. Căpitanul naționalei U21 acum e Musi. Sau Vulturar. Musi e jucător bun. Ar juca la Dinamo și dacă nu ar fi U21. În afara de Borza, mai zi-mi un jucător care ar juca fără această regulă stupidă care să guverneze fotbalul românesc. Niciunul, îți spun eu! Niciunul!

ADVERTISEMENT

Pentru că nu e o generație bună. Și urmează generații slabe. A fost o generație bună, 98-99, când erau eligibili, noi am avut la momentul ăla 9 jucători eligibili în Liga 1. Erau Man, Moruțan, Olaru, Ianis Hagi etc. Nu avem generații bune acum. Se chinuie acum să aducă unii jucători de afară. Uite, Lorenzo Biliboc, jucător interesant”, a declarat Mihai Stoica, în exclusivitate la MM FANATIK.

„Lasă-ne să facem echipa pe care noi o considerăm cea mai bună”

Președintele C.A. de la FCSB a dezvăluit că, înaintea meciului cu Young Boys a vorbit cu oficialii elvețieni și cu observatorul de joc din Ungaria. Cu toții au rămas șocați de ceea ce se întâmplă în campionatul României.

ADVERTISEMENT

„Am avut observator maghiar ieri. Și, la masa oficială, când au auzit de regula asta cei de la Young Boys Berna. ‘Cum adică? Și sunteți obligați?’ Și observatorul maghiar a zis ‘Și la noi este’. ‘Da, dar la voi e altfel. Echipele care folosesc sunt recompensate’. Și mergem mai departe. Echipele care nu folosesc să fie amendate. Dar lasă-ne să facem echipa pe care noi o considerăm cea mai bună. Că niciun jucător U21 nu a jucat în Europa. Cele 4 echipe care au reprezentat România nu au jucat cu U21 în Europa”, a adăugat oficialul roș-albaștrilor.

ADVERTISEMENT

„Să fie obligat Lucescu să joace cu U21, altfel pierdem toate meciurile!”

Mihai Stoica i-a „înțepat” în continuare pe cei care conduc fotbalul românesc și le-a transmis ca, de acum înainte, naționala de seniori a României să încerce să joace și ea obligatoriu cu un Under în teren.

„Na, că am găsit variantă pentru naționala României. Să fie obligată să joace cu un U21! Ar trebui să fie luată de Comitetul de Urgență. În seara asta să se întâlnească. Să fie obligat Lucescu să joace cu un Under! Altfel, să pierdem toate meciurile.

ADVERTISEMENT

La fiecare echipă de juniori, erau juniorii care meritau să fie, pentru că erau fotbaliști de perspectivă și era câte unul slab, care nu știa mai nimic, dar pe care antrenorul îl voia în lot și îl mai băga câteodată că mama lucra la aprozar, tata lucra nu știu unde. Și cam așa avem acum. Băgați, mă, și un U21, că așa vrem noi. Mulți jucători U21 joacă pe pile, pe regula asta!

Ne-au zis că echipa naționala de tineret, pentru că au fost jucătorii ăștia forțați să joace, a avut performanțe. Nu mă interesează. Pe mine mă interesează ca naționala de seniori să aibă performanțe. Pentru că naționala de seniori crește nivelul fotbalului din România”, a conchis Meme Stoica.