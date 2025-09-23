Regula U21 stabileşte clasamentul în SuperLiga! Echipele „blindate” cu jucători tineri sunt în top. FCSB şi CFR Cluj suferă şi sunt în subsol

Regula U21 a împlinit deja 10 sezoane de când a fost implementată în SuperLiga. Iar la începutul sezonului 2024-2025 s-a schimbat data naşterii pentru jucătorii eligibili: 1 ianuarie 2004.

Regula U21 stabileşte clasamentul în SuperLiga!

FANATIK referitor la jucătorii eligibili U21, fiecare formaţie având obligaţia de a folosi unul dintre ei pe tot parcursul meciului, conform regulii.

Surpriză sau nu, echipele care au cele mai multe şi valoroase soluţii pentru jucătorul „U21” sunt şi sus în clasament. FCSB şi CFR Cluj care aveau încă din luna iulie probleme cu „underii” suferă teribil şi riscă să rateze play-off-ul. Coincidenţă sau nu?

Universitatea Craiova, lider în SuperLiga şi la jucătorii „under”!

Granzii Universitatea Craiova, Rapid şi Dinamo stau excelent la capitolul jucătorilor U21. Ba mai mult, oltenii au investit bani serioşi în transferul tinerilor jucători, drept dovadă au cel mai bun start de sezon din ultimii ani. Sunt lideri cu patru puncte avans.

Jucători U21 Universitatea Craiova : Darius Fălcuşan, David Matei, Luca Băsceanu, Mihnea Rădulescu

Rapid şi Dinamo, soluţii multiple pentru jucătorii U21!

Rapid şi Dinamo au la rândul lor un start excelent în această stagiune, iar până etapa trecută completau podiumul. Unul dintre secretele succesului este şi acesta: că nu au suferit la jucătorii „under”, acolo unde titulari incontestabili sunt Andrei Borza şi Alex Musi.

Jucători U21 Rapid: Adrian Briciu, Andrei Borza, Robert Bădescu, Cătălin Vulturar, Rareş Pop, Gabriel Gheorghe

Jucători U21 Dinamo: Denis Oncescu, Alexandru-Simion Tabuncic, Cristi Mihai, Casian Soare, Alexandru Musi, Adrian Caragea, Antonio Borduşanu, Luca Bărbulescu

FCSB şi CFR Cluj suferă! „Trădaţi” de jucătorii under şi în subsolul clasamentului

Încă din startul sezonului, FCSB şi CFR Cluj au suferit la acest capitol. Roş-albaştrii au început să mute în ultimele zile prin transferul lui Mario Tudose de la FC Argeş, dar mutarea a căzut, astfel că până în iarnă au doar trei soluţii viabile.

De cealaltă parte, CFR Cluj a început sezonul cu Andrei Şfaiţ în postura de jucător „under”, dar este posibil să fi rezolvat o parte a acestei „probleme” prin Lorenzo Biliboc. Puştiul adus de la Juventus s-a adaptat rapid şi are evoluţii excelente la Cluj.

Jucătorii U21 FCSB : Andrei Dăncuş, Ionuţ Cercel, Mihai Toma, Alexandru Stoian

Jucători U21 CFR Cluj: Mihai Pînzariu, Viktor Kun, Andres Şfaiţ, Lorenzo Biliboc, David Ciubăncan

Roş-albaştrii speră să rezolve problema cu Cercel! CFR Cluj, inspirată cu Biliboc

FCSB este cea mai vulnerabilă dintre granzi pe postul de jucător U21. . O găselniţă care nu s-a dovedit inspirată. Cercel este accidentat şi staff-ul FCSB-ului speră ca lucrurile să se îmbunătăţească la acest capitol odată cu revenirea fundaşului.

Cert este că unul dintre motivele pentru care Universitatea Craiova, Rapid şi Dinamo au un start excelent este şi faptul că şi-au construit loturile cu soluţii pentru jucătorii „U21”, la fel cum vulnerabilitatea FCSB-ului şi a celor de la CFR Cluj la acest capitol i-a costat puncte importante în primele 10 etape. La ardeleni există însă soluţia Biliboc, jucător adus de la Juventus şi care a avut impact imediat.