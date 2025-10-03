“Regula U21 trebuie scoasă!” Un nume greu din fotbalul românesc cere schimbarea regulamentului din SuperLiga: “Dacă eşti bun, joci!”

Fotbalul românesc are de mai mulți ani regula U21, însă chiar dacă, conform celor de la FRF, beneficiul pentru echipele naționale a fost semnificativ, conducătorii din fotbalul românesc încă se opun și cer scoaterea acestei ‘obligații’.

Giovanni Becali cere scoaterea regulii U21. Care e cel mai tânăr jucător din SuperLiga

Andrea Mandorlini, cel mai recent nume care a fost vocal împotriva regulii U21, a primit susținere de la Acesta e de părere că regula trebuie scoasă, dat fiind faptul că fotbaliștii tineri valoroși își vor găsi oricum loc în echipele lor și nu trebuie să forțezi cluburile să bagi tineri jucători care nu sunt capabili să evolueze în primul eșalon. De asemenea, în emisiunea Giovanni Show, acesta dezvăluie că doi jucători de la Dinamo, U21, l-au impresionat.

„Barcelona are patru jucători U21 în echipă. PSG, la fel, are 3-4 U21 în echipă. Dacă ai jucători îi și bagi. De ce îți mai trebuie regula asta să-i obligi? Pe Borza, dacă e bun, îl bagi, nu? Octavian Popescu a fost ‘under’ 3 ani la rând, dacă nu a mai continuat, acum iese, joacă mai rar. Asta e problema, eu zic că regula U21 trebuie scoasă. Mă gândesc la Dumitrache, la Gabriel Sandu, ambii la Dinamo, la 17 ani jucau.

Nu era problemă de ‘under’. Îți dau exemple de fotbaliști ‘under’ cu care Dinamo și Steaua au câștigat zeci de titluri. Erau foarte puține meciuri în care jucau fără ‘under’. Acum nu mai sunt la modă jucătorii experimentați, de 27, 28 de ani. Sunt fotbaliștii ăștia de 17, 18, 19 ani. Până și Steaua avea ‘under’. Dan Petrescu, Ilie Dumitrescu. Poate cel mai bun ‘under’ acum este Nikita Stoinov, de la Dinamo. Și joacă chiar dacă e străin și nu contează regula ‘under’.

Asta dacă vorbim de străin. Dacă ar fi român eu merg pe Alexandru Musi, nu văd pe altcineva. Da, și Biliboc e bun, crescut în Italia, interesant jucător. Poate să aibă traiectoria lui Bîrligea”, a declarat Giovanni Becali la emisiunea ‘Giovanni Show’.

Tinerii lui Dinamo l-au impresionat pe Giovanni Becali

Dinamo are rezultate la fel de bune ca în sezonul trecut și se luptă din nou cu șanse mari la calificarea în play-off. „Câinii” au strategie clară, prin care își doresc să promoveze tinerii jucători și astfel, pe viitor, să poată beneficia dintr-o eventuală vânzare a lor. Giovanni Becali este impresionat de doi tineri care joacă meci de meci la Dinamo – Nikita Stoinov și Alexandru Musi – ambii fiind fotbaliști ce au ajuns în această vară la formația bucureșteană.

Pe lângă cei doi, mai sunt însă și alți fotbaliști aflați la început de carieră pe care Dinamo mizează și despre care se spune că, în viitorul apropiat, ar putea să devină piese importante la echipă. Casian Soare, Adrian Caragea și Cristi Mihai sunt doar câteva dintre numele celor aflați acum în lot și de la care se speră că vor face un progres vizibil cât mai curând. De asemenea, Raul Rotund, , este un alt fotbalist de viitor al „câinilor”.