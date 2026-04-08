Sport

„Regula Wenger” a debutat oficial în fotbal! Gazda CM 2026 a experimentat primul meci cu noul ofsaid

Fotbalul se pregătește să intre într-o nouă eră, după ce regula ofsaidului, promovată de Arsene Wenger, a fost aplicată în premieră într-un meci oficial
Cristian Măciucă
08.04.2026 | 15:30
Regula Wenger a debutat oficial in fotbal Gazda CM 2026 a experimentat primul meci cu noul ofsaid
ULTIMA ORĂ
„Regula Wenger” a debutat oficial în fotbal! Gazda CM 2026 a experimentat primul meci cu noul ofsaid. FOTO: SPORF
ADVERTISEMENT

Regula ofsaidului este pe cale să fie schimbată la 180 de grade. „Legea Wenger” a fost aplicată în premieră într-un meci oficial, disputat în campionatul Canadei, una dintre gazdele CM 2026. IFAB a decis să introducă experimental modificarea, într-o partidă care a deschis sezonul intern.

Noua regulă a ofsaidului a fost folosită în fotbal. Cum se aplică „Legea Wenger”

Forge – Atletico Ottawa, disputat în prima etapă din Canadian Premier League, s-a terminat cu victoria gazdelor, scor 2-0. Mai interesant decât rezultatul este faptul că aceasta a fost prima partidă în care arbitrii au folosit noua intrerpretare a ofsaidului, propusă de Arsene Wenger (76 de ani). Potrivit noii reglementări, un atacant este în poziție afară din joc doar dacă întregul corp se află dincolo de ultimul apărător.

ADVERTISEMENT

Noua regulă a fost folosită încă din prima repriză. În minutul 35, un fotbalist al gazdelor a pornit pe o centrare dintr-o poziție la limită, având o parte a corpului pe linia apărătorului. În condițiile vechii reguli, faza ar fi fost sancționată, dar arbitrii au lăsat jocul să continue.

Atacantul a ajuns la minge și a fost aproape de gol, acesta fiind primul moment în care noua „Regulă Wenger” a fost aplicată în mod oficial. Primul ofsaid dictat după noua a venit abia în minutul 62, când un jucător al lui Forge se afla clar cu tot corpul dincolo de linia defensivă.

ADVERTISEMENT
Modificări și în ceea ce privește sistemul VAR

La meciul din prima ligă a Canadei a mai fost inclus un element experimental în ceea ce privește VAR. IFAB a introdus sistemul de challenge, care permite antrenorilor să ceară de două ori revizuirea unei faze. Decizia este analizată prin Football Video Support, o variantă diferită de VAR, deoarece inițiativa aparține băncilor tehnice, nu arbitrilor video. Prima utilizare a acestui sistem s-a produs în minutul 15, după acordarea unui penalty pentru Forge. Antrenorul oaspeților a solicitat verificarea, iar arbitrul a revăzut faza folosind noua tehnologie.

ADVERTISEMENT
Canada nu a fost aleasă întâmplător ca loc de testare a acestor inovații. IFAB urmărește impactul noilor reguli asupra ritmului jocului și a numărului de faze decisive, iar rezultatele vor conta în eventualitatea implementării la scară largă. Debutul „Regulei Wenger” marchează astfel începutul unei perioade de evaluare, în care fotbalul ar putea suferi una dintre cele mai importante modificări din ultimii ani.

ADVERTISEMENT
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Cristian Măciucă
Cristian Măciucă
Cristi Măciucă este editor pe Sport la Fanatik. A lucrat la Dolce Sport / Telekom Sport (2013-2019), la site-ul telekomsport.ro (2019-2020), comentator de wrestling, MMA, kickboxing și eGames. Pe lângă activitățile din presă, a fost 5 ani arbitru categoria I la AMFB.
Parteneri
