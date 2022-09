Regulament Sunt celebru, scoate-mă de aici. Ce reguli trebuie să respecte concurenții și unde se filmează emisiunea

Care este regulamentul emisiunii moderate de Adela Popescu și Cabral. Ce reguli trebuie să respecte cei 12 concurenți și unde se filmează producția care se difuzează pe micile ecrane după o pauză destul de lungă.

Sunt celebru, scoate-mă de aici: reguli, locație și concurenți. Cât durează filmările

Sunt celebru, scoate-mă de aici reprezintă un de televiziune românesc în care mai multe vedete aleg să trăiască într-un mediu ostil, departe de luxul și condițiile de acasă. Filmările durează aproximativ două luni.

Fiecare participant în parte luptă pentru titlul de Rege sau Regină a junglei, reality show-ul fiind bazat pe formatul britanic I’m a Celebrity…Get Me Out of Here!, lansat în 2002 în Marea Britanie de Granada Television.

Formatul avea să fie ulterior licențiat la nivel global în țări precum Statele Unite ale Americii, Germania, Franța, Ungaria, Suedia, Olanda, Danemarca, România, Australia și India. Sunt celebru, scoate-mă de aici se desfășoară în Republica Dominicană.

Sunt celebru, scoate-mă de aici, desfășurare

Sunt celebru, scoate-mă de aici se desfășoară în mijlocul junglei din Republica Dominicană, unde concurenții trebuie să se confrunte de-a lungul săptămânilor cu teama de înălțime, claustrofobia sau frica de spații întunecate.

De asemenea, vedetele trebuie să trăiască printre șerpi, șobolani, tarantule, gândaci sau viermi. Totodată, cei 12 participanți de la Pro TV vor trebui să guste din preparate culinare greu de privit și mirosit.

Formatul reality show-ului spune că aceștia trebuie să fie izolați de orice fel de contact cu lumea exterioară. Provocările pentru a-și asigura hrana și bunătățile suplimentare pentru grup sunt la ordinea zilei.

Toate acestea trebuie duse la bun sfârșit pentru a evita eliminarea din show-ul Sunt celebru, scoate-mă de aici. În fiecare săptămână cineva va pleca acasă în urma unor jocuri individuale, emisiunea fiind la bază un experiment.

Show-ul de televiziune care supune celebritățile la provocări extreme se va difuza timp de 3 zile, duminică, de la ora 20:00 și luni și marți, de la 20:30, notează .