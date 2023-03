Reguli noi în restaurante, de miercuri, 15 martie. Ce obligații vor avea patronii

Noi reguli intră în vigoare pentru restaurante. Patronii acestor locații vor fi obligați să le respecte, începând cu miercuri, 15 martie. Sunt vizate meniurile pentru clienți. Ce vor trebui acestea să conțină, pe lângă denumirea mâncărurilor și preț?

Ce reguli trebuie să respecte restaurantele de miercuri, 15 martie 2023

Regulile se introduc în baza unui ordin al Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorilor (ANPC), instituție care la rândul său respectă norme ale UE. Patronii vor trebui, astfel, să-și mărească investițiile, iar

ADVERTISEMENT

Mai exact, de miercuri, 15 martie, pe meniurile din restaurante vor mai trebui să apară ingredientele folosite pentru preparat sub această formă: declarația nutrițională, aditivii utilizați, alergenii, tipul și cantitatea ingredientelor care au o pondere mai ridicată de 20 de grame, din produsul finit sau al mâncării.

Totodată, . Horia Constantinescu, președintele ANPC, a explicat că demersul său a fost stabilit și în urma discuțiilor pe care le-a purtat cu asociațiile de protejare a intereselor consumatorilor.

ADVERTISEMENT

”Vreau să fac o paranteză legat de ordinul ce stabileşte ce informaţii trebuie să ne pună la dispoziţie operatorul economic din alimentaţie publică, fie că vorbim despre cantină, fie că vorbim despre restaurante sau unităţi de alimentaţie de tip fast-food.

Am emis un Ordin în urma discuţiilor cu asociaţiile de protejare a intereselor consumatorilor şi după ce am stabilit abordarea la nivel european, în sensul în care consider şi acum necesar ca pentru ciorba de perişoare să ne fie comunicate toate informaţiile de care cu siguranţă avem nevoie, cum ar fi din ce carne sunt făcute perişoarele, existând variante din ce în ce mai multe. În curând pot să fie făcute şi din greieri, dar măcar să ştim acest lucru”, a explicat Horia Constantinescu, într-o conferință de presă de la începutul anului.

ADVERTISEMENT

Patronii de restaurante vor majora prețurile pentru meniuri

Drept urmare, patronii din restaurante trebuie să-și retipărească meniurile, iar asta înseamnă costuri în plus. Însă, le vor percepe de la clienți, spun mulți, fiindcă nu și le permit decât dacă majorează prețurile pentru preparatele alimentare.

Liliana Agheorgicesei, patron de restaurant, spune că este nevoită să achite 2000 de lei pentru achiziționarea valorilor nutriționale. Femeia nu înțelege, mai exact, ce vrea ANPC, deoarece nu s-a dat și un ordin de Guvern pentru a se ști cu exactitate cerințele, potrivit

ADVERTISEMENT

Schimbarea ANPC trebuia să fie aplicată la finalul lui 2022, dar s-a amânat totul iată pentru luna martie 2023. Așadar, nu este exclus să se facă noi controale din partea reprezentaților Protecției Consumatorilor, iar cei care nu vor să se conformeze primesc în primă fază un avertisment, după care o amendă, iar ultimul pas prevede închiderea locației.