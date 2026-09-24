Sport

Ce trebuie să știe suporterii români care merg în Suedia pentru meciul din UEFA Nations League. Măsuri stricte de securitate

Poliția din Stockholm a transmis câteva informații importante pentru românii care vor merge la Suedia - România. Persoanele care consumă alcool în cantități excesive sau care produc incidente riscă pedepse cu închisoarea
Cristi Coste, Tibi Cocora
24.09.2026 | 13:34
Ce trebuie sa stie suporterii romani care merg in Suedia pentru meciul din UEFA Nations League Masuri stricte de securitate
CORESPONDENȚĂ DIN SUEDIA
Ce trebuie să știe suporterii Români care merg în Suedia pentru meciul din Nations League. Măsuri stricte de securitate. FOTO: Fanatik
ADVERTISEMENT

Suporterii români care vor asista la meciul din Nations League de la Stockholm trebuie să respecte măsuri stricte de securitate impuse de autoritățile suedeze. Poliția din Suedia a transmis reguli clare pentru accesul pe Strawberry Arena, inclusiv interdicția materialelor pirotehnice, alcoolului și obiectelor periculoase.

Reguli stricte pentru suporterii români pe Strawberry Arena

Autoritățile suedeze pregătesc măsuri sporite de securitate în zona arenei din Solna, înaintea duelului Suedia – România, programat vineri, 25 septembrie, de la ora 21:45. Polițiștii, agenții de securitate și voluntarii vor fi prezenți în număr mare pentru ca primul meci din Nations League să se desfășoare fără incidente. Toți spectatorii vor trece prin controale de securitate înainte de a pătrunde în stadion. Accesul cu materiale pirotehnice, băuturi alcoolice sau obiecte considerate periculoase este strict interzis.

ADVERTISEMENT

Autoritățile suedeze avertizează că incidentele produse în interiorul arenei pot avea consecințe serioase. Pătrunderea pe suprafața de joc sau aruncarea obiectelor spre teren poate duce la evacuarea de pe stadion, amenzi consistente și, în situațiile grave, chiar la pedepse cu închisoarea. Nici persoanele aflate într-o stare avansată de ebrietate nu vor putea intra pe Strawberry Arena.

Cum pot ajunge fanii români la stadion

Poliția din Stockholm le recomandă suporterilor să folosească metroul pentru deplasarea spre arenă. Strawberry Arena se află în Arenastaden, Solna, în apropierea stației de tren Solna. Fanii sunt sfătuiți să își cumpere din timp biletele pentru transportul public. Acestea sunt necesare înainte de trecerea prin turnicheții de acces atât la metrou, cât și la trenurile suburbane.

ADVERTISEMENT
„Pe rachetă”. Zelenski, răspuns viral la întrebările insistente ale jurnaliștilor ruși aflați la...
Digi24.ro
„Pe rachetă”. Zelenski, răspuns viral la întrebările insistente ale jurnaliștilor ruși aflați la New York

Legile din Suedia pe care românii trebuie să le respecte

Autoritățile au transmis și mai multe informații privind legislația locală. În Suedia, băuturile alcoolice pot fi cumpărate din magazinele de stat Systembolaget doar de persoanele care au împlinit 20 de ani. În restaurante și baruri, limita de vârstă este de 18 ani. Există, de asemenea, restricții privind consumul de alcool în anumite spații publice, iar băuturile cumpărate în restaurante nu pot fi scoase în afara localului. Purtarea cuțitelor și a spray-urilor lacrimogene este ilegală, în timp ce fumatul este interzis în localuri și în mijloacele de transport în comun. Inclusiv urinatul în spațiul public este sancționat conform legislației suedeze.

ADVERTISEMENT
La 41 de ani, marea sportivă și-a anunțat noua relație: are un partener...
Digisport.ro
La 41 de ani, marea sportivă și-a anunțat noua relație: are un partener cu 11 ani mai tânăr

Suedia are și o politică extrem de strictă în privința drogurilor. Cumpărarea, vânzarea, posesia și consumul de substanțe interzise sunt pedepsite de lege. Persoanele care provoacă incidente sau care se află sub influența puternică a alcoolului ori a substanțelor interzise pot fi reținute temporar de poliție sau de agenții de securitate.

ADVERTISEMENT

Numerele pe care suporterii români trebuie să le știe

În cazul unei situații de urgență, pe teritoriul Suediei poate fi apelat numărul 112. Pentru situațiile care nu reprezintă o urgență, Poliția suedeză poate fi contactată la +46 77 114 14 00. De asemenea, secția de poliție Norrmalm, aflată în centrul orașului Stockholm, funcționează non-stop.

  • 60.243 locuri e capacitatea stadionului Strawberry Arena
  • 21:45 e ora la care va începe Suedia – România
Oficial: un nou antrenor demis în SuperLiga! Eșecul din ultima etapă i-a fost...
Fanatik
Oficial: un nou antrenor demis în SuperLiga! Eșecul din ultima etapă i-a fost fatal
Motivul pentru care Gică Hagi nu l-a convocat pe Ianis Stoica la națională....
Fanatik
Motivul pentru care Gică Hagi nu l-a convocat pe Ianis Stoica la națională. Cum ar trebui să arate echipa României la meciul cu Suedia
Campionii României doar visează la primele pe care le merită din partea statului...
Fanatik
Campionii României doar visează la primele pe care le merită din partea statului român. ANS, datorii de 32.000.000 de euro către sportivi și antrenori
Tags:
Cristi Coste
Cristi Coste
Cristi Coste este Redactor-Șef la Fanatik, cu o experiență de peste 25 de ani în presă, ultimii 15 ani și în online. A realizat ani de zile emisiuni de radio la Sport Total FM și a co-realizat, alături de Horia Ivanovici, emisiunea Fanatik Show, iar în ultimii ani emisiunea Fanatik SuperLiga.
Parteneri
Șocant! A fost fotbalist de națională, acum e de nerecunoscut: 'Am fost agresat...
iamsport.ro
Șocant! A fost fotbalist de națională, acum e de nerecunoscut: 'Am fost agresat sexual. Este înfricoșător'
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!