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Suporterii români care vor asista la meciul din Nations League de la Stockholm trebuie să respecte măsuri stricte de securitate impuse de autoritățile suedeze. Poliția din Suedia a transmis reguli clare pentru accesul pe Strawberry Arena, inclusiv interdicția materialelor pirotehnice, alcoolului și obiectelor periculoase.

Reguli stricte pentru suporterii români pe Strawberry Arena

Autoritățile suedeze pregătesc măsuri sporite de securitate în zona arenei din Solna, înaintea duelului Polițiștii, agenții de securitate și voluntarii vor fi prezenți în număr mare pentru ca primul meci din Nations League să se desfășoare fără incidente. Toți spectatorii vor trece prin controale de securitate înainte de a pătrunde în stadion. Accesul cu materiale pirotehnice, băuturi alcoolice sau obiecte considerate periculoase este strict interzis.

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Autoritățile suedeze avertizează că incidentele produse în interiorul arenei pot avea consecințe serioase. Pătrunderea pe suprafața de joc sau aruncarea obiectelor spre teren poate duce la evacuarea de pe stadion, amenzi consistente și, în situațiile grave, chiar la pedepse cu închisoarea. Nici persoanele aflate într-o stare avansată de ebrietate

Cum pot ajunge fanii români la stadion

Poliția din Stockholm le recomandă suporterilor să folosească metroul pentru deplasarea spre arenă. Strawberry Arena se află în Arenastaden, Solna, în apropierea stației de tren Solna. Fanii sunt sfătuiți să își cumpere din timp biletele pentru transportul public. Acestea sunt necesare înainte de trecerea prin turnicheții de acces atât la metrou, cât și la trenurile suburbane.

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Legile din Suedia pe care românii trebuie să le respecte

Autoritățile au transmis și mai multe informații privind legislația locală. În Suedia, băuturile alcoolice pot fi cumpărate din magazinele de stat Systembolaget doar de persoanele care au împlinit 20 de ani. În restaurante și baruri, limita de vârstă este de 18 ani. Există, de asemenea, restricții privind consumul de alcool în anumite spații publice, iar băuturile cumpărate în restaurante nu pot fi scoase în afara localului. Purtarea cuțitelor și a spray-urilor lacrimogene este ilegală, în timp ce fumatul este interzis în localuri și în mijloacele de transport în comun. Inclusiv urinatul în spațiul public este sancționat conform legislației suedeze.

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Suedia are și o politică extrem de strictă în privința drogurilor. Cumpărarea, vânzarea, posesia și consumul de substanțe interzise sunt pedepsite de lege. Persoanele care provoacă incidente sau care se află sub influența puternică a alcoolului ori a substanțelor interzise pot fi reținute temporar de poliție sau de agenții de securitate.

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Numerele pe care suporterii români trebuie să le știe

În cazul unei situații de urgență, pe teritoriul Suediei poate fi apelat numărul 112. Pentru situațiile care nu reprezintă o urgență, Poliția suedeză poate fi contactată la +46 77 114 14 00. De asemenea, secția de poliție Norrmalm, aflată în centrul orașului Stockholm, funcționează non-stop.