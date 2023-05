Regulile după care Andreea Marin își crește fiica. Violetei îi este interzis total acest lucru: „Nu pot fi de acord”

Andreea Marin este o mamă mândră, dar are mare grijă ca Violeta să ia din exterior doar cele mai bune lucruri. Vedeta o protejează mult pe fiica sa și a lui Ștefan Bănică Jr, iar tinerei domnișoare îi sunt impuse reguli stricte.

Violeta are reguli stricte impuse de Andreea Marin

Andreea Marin are cu ce se mândri, căci și, bineînțeles, este și inteligentă. Cu toate acestea, vedeta nu lasă lucrurile în voia sorții când vine vorba de educația adolescentei.

„Zâna” își dorește ca fiica ei să aibă parte de cele mai bune exemple și să ia din exterior doar aspecte bune. Astfel că, Andreea Marin se asigură că Violeta nu va face alegeri greșite și are reguli stricte. De pildă, aceasta nu are voie să-și facă operații estetice.

„Nu am discutat foarte mult despre frumusețe. Ci am discutat despre naturalețe, pentru că nu pot fi de acord cu ceea ce se întâmplă în lumea tinerilor, cu atâta falsitate, cu operații de la o vârstă fragedă, intervenții nemotivate”, a declarat Andreea Marin în cadrul unei emisiuni TV, citată de

De altfel, până de curând, Andreea Marin nu a fost de acord ca Violeta să fie prezentă pe social media. A acceptat ideea abia atunci când a crezut că fata este suficient de matură. „Acest internet care îi împinge de la spate să aibă cât mai multe like-uri.

Violeta are de un an și un pic Instagram și nu am fost de acord cu asta la început. Acum, s-a mai maturizat și poate să gândească ce postează acolo și că nu depinde de like-uri sau lipsa lor”, a mai spus Andreea Marin.

Andreea Marin este mândră de legătura dintre fiica ei și fratele său vitreg

Totodată, , fratele său vitreg. Cei doi au urcat de curând pe aceeași scenă la Gala Atipic Beauty. „Am avut o mare bucurie profesională ca producător, dar și pe cea din suflet, ca mamă.

Când fiica mea, Violeta, a pășit pe scenă alături de fratele ei, Radu Ștefan, inima mea a bătut cu putere și mi-a fost tare greu să-mi ascund lacrimile. Ei sunt ca două picături de apă și îi iubesc nespus.

Și sunt atât de mândră de relația lor. De faptul că sunt doi tineri educați, cu bun simț, cu pasiuni frumoase și empatie. Amândoi au făcut voluntariat pentru această gală”, a declarat Andreea Marin despre Violeta și fratele său.