„Îți aduci aminte prima voastră interacțiune?” Simona Halep a vorbit despre relația care i-a schimbat viața

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Dublă campioană de Grand Slam, Simona Halep a vorbit despre relația specială pe care a avut-o cu Virginia Ruzici. Fostul lider al clasamentului WTA a explicat că pe lângă rolul de manager aceasta i-a fost și o foarte bună prietenă.

Simona Halep, dezvăluiri despre relația care i-a influențat cariera

La scurt timp după ce s-a retras oficial din tenis în cadrul unui eveniment organizat la Sports Festival, Simona Halep a dezvăluit faptul că Virginia Ruzici a ajutat-o foarte mult în carieră și i-a dat încrederea necesară pentru a face rezultate formidabile.

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”(n.r. – Îți mai aduci aminte prima voastră interacțiune?) Ce am eu în minte este la Roland Garros, la juniori. Înainte să câștig titlul am vorbit, eu nu vorbeam prea mult pe atunci, eram foarte introvertită, dar atât țin minte. Am un flash când m-am întâlnit cu ea acolo la terenuri, în spate. A adus un mare plus în mine ca om, ca și copil.

Nu aveam foarte multă încredere în mine și pe parcursul anilor nu am avut așa multă încredere în mine că pot să fac lucruri deosebite, dar crezând în mine mi-a dat acel boost de energie și de încredere că dacă doamna Ruzici, care a câștigat Grand Slam este în echipa mea, înseamnă că este ceva. Mi-a dat încredere, a fost un manager ok, dar mai mult decât asta ea a fost și este o prietenă adevărată.

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Am vorbit multe lucruri cu ea și m-a sfătuit în multe situații, m-a ținut și cu picioarele pe pământ, mi-a dat și încredere că ceea ce fac eu este deosebit și că rezultatele mele ar trebui să mă facă mult mai încrezătoare și să fiu mai mândră de mine. M-a ajutat cu mai multe aspecte, nu doar ca manager”, a declarat Halep, într-un interviu la podcastul .

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Moment special pentru prietena sa

Chiar la evenimentul de retragere din această vară, Simona Halep a avut un . Ea a ținut un discurs special pentru prima câștigătoare de Grand Slam din România și a cerut publicului să o aplaude la scenă deschisă.

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”A fost ceva spontan. A fost prima oară când am văzut-o pe doamna Ruzici cu lacrimi. Am simțit să fac asta. Am vrut să o anunț atunci când i-am anunțat pe ceilalți, dar deodată am simțit că vreau să fac altfel.

Mă bucur tare mult că am avut inspirația asta și că am făcut acest lucru. Merită tot cea ce am făcut pe teren și tot ceea ce simt pentru ea, pentru că ea a fost alături de mine dinainte de început”, a spus Halep.

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Virginia Ruzici, fericită pentru viața Simonei Halep

La scurt timp după ce Simona Halep a oficializat relația pe care o are cu omul de afaceri Dorin Mateiu, care este mai în vârstă cu 24 de ani, așa cum își dorește.

”Nu am văzut-o de mult, nu am stat de vorbă cu ea să știu ce plănuiește pe viitor. Cred că acum își trăiește viața personală așa cum și-o dorește. Este foarte împlinită”, a afirmat Ruzici, campioană la Roland Garros în 1978.