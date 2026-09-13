Relația controversată a câștigătoarei de la US Open, bănuită că suferă de sindromul Stockholm!

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Elena Rybakina este noua regină a tenisului mondial Jucătoarea de 27 de ani a câștigat al treilea turneu de Grand Slam, din palmaresul ei lipsind doar Roland Garros.

Elena Rybakina e atașată de vulcanicul ei iubit antrenor

Rybakina a câștigat US Open, avându-l alături pe controversatul antrenor Stefano Vukov, care i-ar fi și iubit. Relația dintre cei, bine ascunsă de ochii presei, este una cu năbădăi, croatul de 39 de ani fiind suspendat chiar pentru un comportament abuziv asupra Elenei.

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El a început să lucreze Rybakina în 2019, când aceasta abia făcea tranziția spre turneele mari. Sub îndrumarea lui, ea a câștigat primul ei titlu de Grand Slam la Wimbledon 2022. Atât de sudată era echipa lor încât Vukov a pierdut un pariu și și-a tatuat numele Elenei pe braț după acel triumf.

Lucrurile au degenerat sub presiunea rezultatelor și Vukov, care are un temperament vulcanic, a fost suspendat 12 luni de către WTA din cauza unor încălcări ale Codului de Conduită, mai exact pentru „abuz de autoritate și comportament abuziv”.

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Croatul a fost suspendat pentru comportament abuziv

Ancheta derulată de WTA a strâns dovezi și mărturii legate de comportamentul extrem de agresiv, țipetele și presiunea psihologică uriașă la care o supunea pe jucătoare atât în timpul meciurilor, cât și la antrenamente. Publicații internaționale au raportat că raportul final indica o formă persistentă de hărțuire și abuz emoțional.

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Paradoxal însă, deși ea era victima, Rybakina a subliniat că ea este cea care ia deciziile finale în cariera sa și că nu ar accepta niciodată un tratament nerespectuos. Rybakina a declarat public că nu s-a plâns niciodată de comportamentul lui Vukov și că acuzațiile din presă nu reflectă realitatea.

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Goran Ivanisevic a dat în vileag relația lor

Chiar și așa însă, Vukov a stat departe de ea în 2024, când Rybakina a apelat la serviciile lui Goran Ivanisevic. O mutare care nu a ținut. Acesta a dezvăluitcă marea problemă în gestionarea situației a fost faptul că Rybakina și Vukov au o relație intimă, motiv pentru care jucătoarea nu se putea desprinde complet de el

Când Vukov a revenit în lojă în august 2025, după rezolvarea apelului, ea a declarat scurt: „Este plăcut să-l văd din nou în lojă”. Elena a adăugat că prezența lui o ajută enorm din punct de vedere psihic și oferă stabilitate întregii echipe. Fanii au răbufnit pe rețelele sociale, acuzând-o pe Elena că suferă de sindromul Stockholm, un fenomen psihologic paradoxal în care o victimă dezvoltă o legătură emoțională puternică, de simpatie sau atașament față de agresorul, răpitorul sau abuzatorul său.

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Rybakina n-a ținut însă cont de nimic și a refăcut relația cu Vukov. Iar în timpul turneului de la New York, ea a creditat din nou echipa tehnică și pe Stefano pentru pregătirea tactică impecabilă. Ea a explicat că stilul său pasional și momentele în care strigă pe teren sunt folosite doar pentru a-i transmite energie.

Cu Vukov a câștigat totul, fără el n-a luat nimic

a menționat că, ea fiind o persoană foarte calmă din fire, are nevoie de un antrenor plin de energie care să o împingă de la spate în momentele grele. Iar Vukov este cel care reușește perfect asta.

În fapt, toate marile succese ale Elenei au venit cu Vukov în lojă: Wimbledon (2022), Turneul Campioanelor (2025), Australian Open și US Open (2026). Când acesta a lipsit de lângă ea, Rybakina n-a câștigat nicio competiției și a avut o perioadă marcată de instabilitate, retrageri și accidentări, în care ajunse pe locul 10 mondial.