Relația dintre Silvia Popescu și fiica ei, Evolette, pe muchie de cuțit: „E o mamă severă și enervantă”

Silvia Popescu, dubla câștigătoare a competiției Bravo, ai stil, a apărut într-o emisiune alături de fiica ei, Evolette, în vârstă de 10 ani.

Silvia Popescu și Evolette, destăinuiri despre relația mamă-fiică

Fashionista a vorbit despre relația cu cea pe care o consideră comoara vieții sale. A recunoscut că este o mamă destul de complicată. Norocul e că fiica ei s-a obișnuit cu stilul care a consacrat-o în fața unei țări întregi.

Silvia este extrem de mândră de Evolette, care la 10 ani pozează ca un fotomodel pe rețelele de socializare în niște ținute care mai de care mai spectaculoase.

a spus în emisiunea lui Cristi Brancu de la ce se ceartă cu fiica ei. A ținut să spună din start că are un copil minunat și că în mare parte ea este oaia neagră în relația mamă-copilă.

Evolette a fost destul de emoționată în emisiune, în prezența mamei sale. Însă, pe măsură ce interviul luat de Tudor, fiul lui Brancu, a evoluat, tânăra s-a mai dezghețat.

Silvia a declarat că o protejează pe fata ei de tot ce crede că i-ar putea face rău, așa că nu are acces nici măcar la telefon.

„Eu am vibrația puțin jos, pentru că am avut niște discuții pe niște chestii. Eu sunt pe agitație. Ea nu are nici telefon la vârsta ei, iar la televizor nu prea o las”, a mărturisit Silvia Popescu

„Cu mami sigur nu semăn”

Evolette a fost întrebată dacă este de acord cu felul în care se îmbracă mama ei, Silvia fiind recunoscută pentru ținutele sale extravagante. Fata stilistei a zis că atunci când se plânge de outfiturile pe care le alege mama ei, aceasta o ceartă. Îi spune că nu acceptă lecții de modă de la ea.

Evolette a mai mărturisit că uneori este mult prea severă, chiar dacă nu face deloc boacăne. Această hibă a fost recunoscută și de Silvia Popescu: „E un copil foarte cuminte. Nu face obrăznicii”.

„E severă și enervantă. Începe câteodată să exagereze. Cu mami sigur nu semăn”, a zis mai în glumă, mai în serios fata Silviei Popescu.