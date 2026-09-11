Sport

Relația naș-fin, Șumudică – Drăguș, „avariată” de FCSB: „E ciudat să fim adversari”. Vine și Șumi? Exclusiv

Relația lui Denis Drăguș cu nașul său, Marius Șumudică, a fost afectată după ce atacantul a semnat cu FCSB. Cum a comentat internaționalul român faptul că va fi rival în Superliga cu fostul său antrenor.
Bogdan Mariș, Cristi Coste
11.09.2026 | 12:50
Relatia nasfin Sumudica Dragus avariata de FCSB E ciudat sa fim adversari Vine si Sumi Exclusiv
EXCLUSIV FANATIK
Denis Drăguș (27 de ani) a vorbit despre relația cu nașul său, Marius Șumudică (55 de ani). FOTO: FANATIK / Sport Pictures
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Denis Drăguș (27 de ani) a avut un sezon 2023-2024 excelent la Gaziantep sub comanda nașului său, Marius Șumudică (55 de ani). După încă doi ani în Turcia, internaționalul român s-a întors în țară și a semnat cu FCSB, iar tehnicianul a declarat că nu a mai vorbit cu finul său după oficializarea mutării. Denis Drăguș a vorbit despre această situație într-un interviu oferit în exclusivitate pentru FANATIK.

Relația naș-fin, Șumudică – Drăguș, „avariată” de FCSB

Denis Drăguș îl va avea ca adversar pe Marius Șumudică în SuperLiga, iar atacantul a declarat că acest lucru va reprezenta o experiență nouă și interesantă. Acesta a comentat în cadrul interviului oferit pentru FANATIK și posibilitatea ca Marius Șumudică să ajungă pe banca FCSB-ului, variantă care a fost luată în considerare în trecut de Gigi Becali.

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Cu Marius Șumudică, nașul tău, ai vorbit până în urmă cu 3 zile înainte să semnezi cu FCSB. Apoi, n-ați mai vorbit.

– E ciudat un pic, dar e o experiență nouă și îmi doresc să fim adversari. E ciudat, dar și interesant să fim adversari, nici nu aș ști ce să-i mai zic.

Simți, așa, poate e mult spus, că l-ai dezamăgit?

– Nu cred, nu.

Marius Șumudică, la FCSB? Ce a declarat Denis Drăguș

Poate, la un moment dat, că ziceai că vrei să lucrezi cu Șumi, veți lucra la FCSB împreună.

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– Nu știu, nu e treaba mea asta. Nu am mai vorbit nimic cu el de când am semnat cu FCSB.

Tu și Denis Alibec ați funcționat cel mai bine cu Hagi și Șumudică. Ce au cei doi în comun?

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– Nu știu dacă au în comun, sunt un pic diferiți. Amândoi sunt vulcanici, asta ar fi asemănarea, dar ca antrenori sunt diferiți și fiecare știe, prin manieră proprie, să scoată maximum de la jucători. Amândoi sunt antrenori foarte buni și mă bucur că am avut ocazia să lucrez cu ambii. Le voi fi recunoscător toată viața.

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Spuneai că Marius Șumudică avea ceva din Mircea Lucescu.

– Și domnul Hagi și Șumi au lucruri pe care le-au deprins de la nea Mircea și e bine că le-au folosit și le folosesc în continuare în carieră.

  • 11 goluri în 26 de meciuri a marcat Denis Drăguș sub comanda lui Marius Șumudică la Gaziantep
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