Ruptura neştiută Bogdan Stelea – Gică Hagi. Ce se ascunde în spatele criticilor dure ale lui „Arnold” la adresa selecționerului

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Bogdan Stelea nu l-a menajat pe Gică Hagi după ultimele rezultate ale echipei naționale. Fostul portar de a evalua situația actuală din fotbalul românesc: „Încep să am îndoieli în ceea ce privește capacitatea lui Hagi de a evalua fotbalul românesc”, a declarat Stelea după .

Adevărul despre relația dintre Gică Hagi și Bogdan Stelea

În plus, „Arnold” a declarat că, dacă s-ar afla în fruntea Federației Române de Fotbal, a actualului selecționer. Poziția lui Bogdan Stelea nu este deloc una întâmplătoare, dacă privim la episoadele din trecut dintre cei doi. Relația dintre cei doi membri ai „Generației de Aur” nu a fost mereu una roz.

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La EURO 2000, după România – Portugalia 0-1, gol marcat de Costinha în minutul 90+4 printr-un șut de la distanță, Gică Hagi a intrat foarte nervos în vestiar și a început să țipe la Bogdan Stelea, pe care, cel mai probabil, îl făcea vinovat de primirea golului. Chiar portarul a povestit episodul tensionat și cum s-a terminat. „Arnold” nu a dat înapoi!

„El era nervos și a intrat în vestiar. După am avut eu o ieșire la adresa lui și ne-am certat atunci. (…) El așa e. Se enervează, vorbește, țipă… După îi pare rău. Și eu, în loc să îmi văd de treaba mea, i-am răspuns, m-am luat cu el”, a povestit Stelea pentru .

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Acela a fost un prim moment în care prietenia dintre Bogdan Stelea și Gică Hagi a fost supusă unui test dificil. „Regele” a vociferat în stilul caracteristic, dar portarul nu a dat deloc înapoi. Chiar dacă nu a explicat cât de dură a fost replica dată actualului selecționer, Stelea regretă că „s-a luat cu el”.

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Colaborarea de la Viitorul s-a terminat după numai 5 meciuri

14 ani mai târziu, Gică Hagi îl numea pe Bogdan Stelea în funcția de antrenor principal la Viitorul Constanța. Colaboarea avea să dureze doar cinci partide oficiale. Tensiunile au apărut foarte repede. Presa vremii relata că Hagi era tipul de patron care își manifesta nemulțumirile legate de antrenamente, de evoluțiile jucătorilor, dar și de deciziile antrenorului chiar în vestiar, după meciuri.

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Bogdan Stelea a povestit peste ani că s-a simțit mințit de Gică Hagi în acel mandat. Una au vorbit și alta s-a întâmplat. , pentru ca scandalul să nu escaladeze. După un meci cu CFR Cluj, pierdut de Viitorul cu 0-2, Stelea a simțit că trebuie să pună punct colaborării.

„Trebuia să fiu un executant. Nu era ceea ce îmi doream. Și vorbiserăm altceva înainte să merg la Viitorul. Ne-a bătut CFR Cluj și a intrat în vestiar și ne-a făcut praf pe toți, cu tactică. (…) Nu mi se părea normal ca lucrurile astea să le discutăm de față cu toată lumea, ci doar eu cu el. După meciul cu CFR mi-am dat seama că decât să ajung să izbucnesc și să mă cert cu el, mai bine plec”, a spus peste ani Bogdan Stelea pentru .

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Gică Hagi a fost luat prin surprindere de decizia lui Bogdan Stelea. „Regele” a încercat să-l întoarcă din drum, dar „Stelică” a fost de neînduplecat. Din acel moment, Bogdan Stelea nu a mai antrenat nicio altă echipă. La mai bine de un deceniu de la episodul Viitorul, „Arnold” nu se ferește să pună sub semnul întrebării modul în care Gică Hagi gestionează situația de la echipa națională, într-un moment în care colegii săi de generație par să evite criticile pentru a nu-l supăra pe selecționer.