”Relația” online dintre Ruby și David Luiz s-a terminat: “I-am dat seen”

Ruby și David Luiz nu mai pot comunica pe rețelele sociale. Fotbalistul a blocat-o pe cântăreață deoarece aceasta doar îi vedea postările și nu comenta nimic.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Relația de pe rețelele de socializare dintre Ruby și apărătorul lui Arsenal Londra David Luiz nu a ținut mult timp. Cântăreața a dorit să-i răspundă fotbalistului atunci când își lansa piesa și să-i ceară o distribuire.

Planul lui Ruby nu a funcționat. Jucătorul nu a fost fericit pentru că artista nu a reacționat la fotografiile pe care i le-a dat. Nu a mai așteptat și a blocat-o pe cântăreață.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

”Nu sunt în flirturi cu fotbalistul David Luiz!”

“Mi-a dat block! Nu vreau să mai vorbesc… Nu i-am răspuns și mi-a dat block! Mi s-a părut amuzant la început, nu le am cu fotbalul. Am văzut că are mulți urmăritori și mi s-a părut tare.

Mi-a trimis multe poze și nu am vrut să le deschid. Am deschis una și erau multe emoticoane. Am și printscreen, pentru cei care nu mă cred. Am avut inima un pic, așa, și n-am mai deschis.

ADVERTISEMENT

Nu i-am dat flit, i-am dat seen. Chiar nu voiam să fie pa! Așteptam să-i dau link cu piesa mea și să bubuie din prima zi: 19 milioane de vizualizări! Nu sunt în flirturi cu fotbalistul David Luiz! N-am fost, ar fi vrut el să fie cu Ruby!”, a declarat Ruby în cadrul emisiunii lui Măruță de la PRO TV.

Luiz are în palmares Liga Campionilor

Fotbalistul lui Arsenal este cotat la 6 milioane de euro. El a evoluat de-a lungul carierei la Vitoria, Benfica, Chelsea, PSG și Arsenal. 5 partide a bifat fotbalistul pentru Arsenal în acest început de campionat în Premier League și nu a marcat niciun gol.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

David Luiz a fost declarat fotbalistul anului în 2010. El a câștigat cu Chelsea campionatul Angliei, Liga Campionilor, două Cupe ale Angliei și de două ori Europa League.

Cu Arsenal a luat Cupa Angliei și Supercupa. Cu PSG a cucerit două campionate, două Cupe, două Cupe ale Ligii și trei Supercupe. Jucătorul are și patru trofee câștigate cu Benfica.

ADVERTISEMENT