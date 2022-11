Relaţie disfuncţională la vârful UE. Tensiunile dintre Ursula von der Leyen şi Charles Michel nu mai pot fi ascunse, dar ele afectează mersul Europei

Relațiile dintre președintele Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, și președintele Consiliului European, Charles Michel, nu au fost niciodată atât de proaste, se arată într-o sinteză publicată de Politico.

Ursula von der Leyen și Charles Michel abia mai comunică, evitându-se până în punctul în care staff-urile lor încearcă să evite inclusiv suprapunerea itinerariilor lor. O astfel de relație tensionată creează tensiuni nu numai în agenda legislativă și politică a UE, ci și în cercurile diplomatice, după cum remarcă Politico . Rivalitatea dintre Comisie și Consiliu a fost de multă vreme o provocare, din cauza împărțirii instituționale a responsabilităților.

Comisia are putere executivă și capacitatea de a propune legislație, iar Ursula von der Leyen se află în centrul oricărei inițiative a UE. Consiliul, pe de altă parte, este locul unde șefii de stat și de guvern creează legi pe baza propunerilor Comisiei. Charles Michel este ca un coordonator care trebuie să modereze discuția dintre adevărații factori de decizie. Cele două roluri se suprapun adesea în domenii de responsabilitate, astfel că o comunicare constantă între cei doi lideri este esențială.

În timp ce predecesorii lor, Jean-Claude Juncker și Donald Tusk se consultau în mod constant, întâlnirile dintre Ursula von der Leyen și Charles Michel sunt aproape inexistente. De-a lungul anilor, Juncker și Tusk s-au întâlnit în mod regulat înainte de Summit-ul euro cu președinții Băncii Centrale Europene și ai Eurogrupului, organismul informal al miniștrilor de finanțe din zona euro. Cu toate acestea, din 2019, nu a mai existat nicio întâlnire – chiar dacă dificultățile economice ale blocului au crescut. Totul se repetă acum, când de la Bali și, în același timp, încearcă activ să nu aibă apariții publice comune.

Von der Leyen și Michel împărtășesc unele asemănări biografice. Ambii provin din familii politice, ambii și-au construit cariere impresionante – von der Leyen ca ministru al Apărării în guvernul fostului cancelar Angela Merkel, iar Michel ca fost prim-ministru belgian. Cu toate acestea, ei sunt foarte diferiţi în ceea ce privește personalitatea. Von der Leyen tinde să controleze și să organizeze, în timp ce despre Michel se spune că este un tip mai artistic înclinat spre poezie.

Potrivit oficialilor intervievați de Politico, coabitarea lor a început pașnic, deși “cu mici sughițuri”. După aceea, întâlnirile au devenit mai puțin frecvente, iar lucrurile s-au prăbușit complet în aprilie 2021, după ce au călătorit în Turcia pentru a se întâlni cu Recep Tayyip Erdogan. Von der Leyen a fost rănită de ceea ce ea a numit un incident “sexist”, în care Michel s-a aşezat pe singurul scaun aflat lângă președintele turc, lăsând-o pe Von der Leyen să se aşeze stingheră pe canapeaua de vizavi. Incidentul, înregistrat pe cameră și intitulat Sofagate, a devenit viral.

European Commission President Von der Leyen humiliated during visit to Erdogan

And yet again Europe is bowing to a regime that violates women’s rights

It’s shameful how Europe repeatedly allows itself to be made a fool & missed opportunity to show what our values are

— Darya Safai MP (@SafaiDarya)