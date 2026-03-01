Sport

Relaxare în ziua marelui meci cu FCSB. Jucătorii de la UTA au împărțit mărțișoare de 1 martie. Foto

UTA Arad joacă în meciul vedetă al zilei cu FCSB, pe 1 martie, de la ora 21:00. Pentru jucătorii lui Adrian Mihalcea, ziua partidei din etapa a 29-a a fost una de relaxare.
Bogdan Cioara, Iulian Stoica
01.03.2026 | 18:02
CORESPONDENȚĂ DIN ARAD
4 poze
Vezi galeria
Jucătorii de la UTA au împărțit flori de 1 martie. Foto: Fanatik
Cu șanse mici de a intra în play-off după ultimele rezultate, componenții echipei UTA au făcut cadouri în prima parte a zilei de 1 martie. Roș-albii au împărțit ciocolată și mărțișoare doamnelor și domnișoarelor dintr-un centru comercial.

1 martie dulce de mărțișor pentru jucătorii de la UTA

În frunte cu căpitanul Benga, coechipierii „Bătrânei Doamne” le-au făcut ziua mai frumoasă femeilor întâlnite în hypermarketul care este și sponsor al grupării de pe Mureș.

Au mai participat la eveniment Van Durmen, Ov. Popescu, Padula și Țăroi, care le-au oferit autografe și ciocolată în formă de inimi susținătoarelor în prima zi a primăverii.

Se va disputa UTA – FCSB?

În jurul meciului dintre UTA și FCSB au planat tensiuni toată săptămâna. Cea mai recentă a fost aseară, când Gigi Becali a anunțat că se gândește să nu trimită echipa la ultimele două meciuri.

Decizia a fost anunțată ca urmare a unor presupuse greșeli de arbitraj în partida Farul Constanța – CFR Cluj, scor 1-2, în favoarea feroviarilor clujeni, aflați în luptă cu FCSB și UTA pentru un loc în play-off. Echipa antrenată de Daniel Pancu s-a impus la Ovidiu în fața „marinarilor” și a urcat între primele șase echipe ale Superligii.

Totuși, patronul FCSB a revenit asupra deciziei. În direct la FANATIK SUPERLIGA, Gigi Becali a anunțat că jucătorii săi se vor prezenta pe terenul de la Arad, indiferent de ce se întâmplă în Dinamo – FC Argeș.

Revine Gorcea, arădenii cu lotul complet

Adrian Mihalcea, antrenorul echipei UTA, are întreg lotul valid pentru meciul numit pe care l-a numit „finala noastră”. Absent în ultimele trei partide de campionat din cauza unei accidentări, Andrei Gorcea face parte și el din lotul pentru partida cu FCSB.

„Cel mai important este că noi suntem încă în obiectiv și nu cred că este nevoie de o motivație mai mare. Iar pe lângă determinarea noastră, prezența publicului va conta enorm”, a spus Mihalcea despre meciul care se va desfășura cu casa închisă, biletele epuizându-se în doar câteva zeci de minute.

Bogdan Cioara
Bogdan Cioara
A debutat în presă la ziarul Observator arădean, în anul 2001. A continuat la ProSport, Evenimentul Zilei, Fotbal Vest, Libertatea, Gazeta Sporturilor. Are trei cărți scrise până acum, toate despre istoria „Bătrânei Doamne” a fotbalului românesc, UTA.
