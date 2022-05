Relu Pănescu, de la Survivor România 2022, se mută în casă nouă! „Ce am câștigat i-am lăsat soției”

Relu Pănescu de la Survivor România 2022 se mută în casă nouă în curând, locuință pe care a achiziționat-o cu puțin timp înainte de a pleca în Republica Dominicană. Fostul concurent și soția sa vor să definitiveze noua locuință, să-și pună și panouri fotovoltaice, cu energie alternativă (solară). Toate acestea însă, nu din banii câștigați în competiția Survivor România 2022. Suma pe care a încasat-o în concurs a mers direct la soția lui.

Despre planurile sale, despre cum și-a revenit după Survivor România 2022, dar și cum participarea la competiție l-a făcut „vedetă” în Arad, Relu Pănescu ne-a vorbit în interviul exclusiv pentru FANATIK.RO.

“Sunt fascinat de faptul că nu există un loc anume în care să nu mă recunoască lumea”

Ce faci, Relu? Cum e acasă? Ți-ai revenit după lunile petrecute la Survivor?

-Bună ziua, dragilor! Înainte de toate, vreau să vă mulțumesc din suflet tuturor încă o dată, de această dată de acasă, din Arad, România, pentru faptul că ați avut încredere în mine, că ați fost alături de mine. Că m-ați susținut, m-ați încurajat de fiecare dată și m-ați votat atunci când a fost cazul, de fiecare dată când am fost propus spre nominalizare.

Totodată, vreau să vă mulțumesc într-un mod cu totul special pentru faptul că de când am ieșit din competiție, din aventura Survivor România 2022. Pur și simplu m-ați copleșit cu vorbe frumoase adresate atât mie, cât și familiei mele, ați empatizat cu starea de sănătate a tatălui meu, pentru care .

Personal sunt foarte bine aici, acasă. Nu-mi dau seama cât de repede au trecut 30 de zile de la momentul eliminării mele din Survivor datorită faptului că, de când am ajuns acasă, în fiecare zi mă întâlnesc cu foarte multe persoane, în diferite locații, pentru că doresc să mă vadă, să vorbească cu mine, să mă cunoască, să le povestesc cum a fost la Survivor.

“Nu voi reuși să mă ocup de problemele mele personale”

Sunt fascinat de faptul că nu există un loc anume în care dacă ajung, dacă intru în locația respectivă, să nu mă recunoască lumea, să nu își manifeste bucuria de a mă vedea în fața lor, să vrea să interacționăm, să mă aprecieze, să schimbe câteva cuvinte cu mine.

De altfel, nici în perioada următoare nu voi reuși să mă ocup de problemele mele personale, pe care le-am lăsat pe pauză de când am plecat de acasă pentru aventura Survivor România 2022. Pentru că am zilele planificate cu multe alte întâlniri ca cele descrise anterior. În semn de recunoștință și respect față de toți cei care m-au urmărit, vreau să le întorc atenția care li se cuvine tuturor: publicului, telespectatorilor, celor de acasă.

Acasă este întotdeauna cel mai bine, este locul în care simți că trăiești cu adevărat, este locul în care ești împreună cu familia, cu cei dragi, cu cei apropiați. Este locul în care stările de iubire, de dragoste, de afecțiune, pe care le primești sunt cele mai profunde, cele mai sincere, cele mai calde.

Acasă este locul în care toate sentimentele sunt complexe și penetrante. Oriunde în lume este frumos, dar acasă este ,,home sweet home”.

Mi-am revenit foarte repede după lunile petrecute departe de casă, la Survivor, datorită faptului că am capacitatea de a reveni sau de a mă adapta în orice situație, indiferent de conjunctură.

Relu Pănescu încă se confruntă cu mici probleme de sănătate după Survivor România 2022

Cu sănătatea cum stai? Dar cu kilogramele? Ai mai pus la loc?

-Din punct de vedere al sănătății, sunt într-o stare optimă, cu mici deranjuri. Mă supără în continuare genunchiul, în fiecare seară, în momentul în care din poziția flexat vreau să-l îndrept. Atunci simt dureri puternice.

, dar ce pot să afirm cu tărie este că nu am iertat nimic din preparatele culinare pe care le-am avut în minte, pe care le doream atât de mult în fiecare moment din aventura Survivor.

Am mâncat absolut tot ceea ce am visat. N-am mâncat încă burger, dar cu certitudine zilele următoare voi devora unul, chiar doi burgeri de vită.

Relu Pănescu: “Vreau să mă preocup de continuarea amenajării imobilului achiziționat înainte de plecarea la Survivor”

Cum arată o zi din viața ta? Ți-ai reluat activitatea?

-În fiecare dimineață mă trezesc la ora 07:30, încălzesc laptele pentru fetița mea, Alessia Elena, care are 3 ani și 11 luni. Stabilesc împreună cu soția cine dintre noi o duce la grădiniță, ulterior stabilim ce priorități avem pentru ziua în curs.

La ora 16:30, unul dintre noi merge după pitică la grădiniță. Așa cum am spus anterior, în toată această perioadă de când am revenit în România, mi-o dedic aproape în totalitate întâlnirilor, discuțiilor, răspunsurilor la mesaje și video call-uri cu simpatizanții. Aproape în fiecare zi, ajungem să ne pregătim de culcare în jurul orei 00:00.

În perioada următoare, vreau să mă preocup de continuarea amenajării, dotării și utilării imobilului achiziționat anul trecut înainte de plecarea la Survivor.

Ce a făcut cu banii câștigați la Survivor România 2022

Ce hobby-uri ai?

-Hobby-uri am multe, exemplific câteva, respectiv sportul (aproape toate ramurile sportive), călătoriile, sunt pasionat de fotografie/film, lectură. Dar nu prea mai am timpul necesar pentru ele din cauza faptului că timpul s-a comprimat, am multe activități zilnice diferite.

Ce ai făcut sau ce ți-ai propus să faci cu banii câștigați la Survivor?

-Ceea ce am câștigat la Survivor i-am lăsat soției. Pentru că, nu cu mult timp înainte de plecarea la Survivor, i-am vândut mașina, un Mercedes Cabrio SLK și i-am promis că după ce revin îi voi cumpăra altă mașină Cabrio. Banii sunt destinați exclusiv plăcerilor familiei, sunt gestionați în așa fel încât să îmbinăm utilul cu plăcutul.

Ai mai vorbit cu vreun fost coleg de când te-ai întors acasă?

-Bună întrebarea. Da, am vorbit la telefon cu Liviu, cu tatăl și cu prietenul Ștefaniei, cu mama lui Doru și cu fostul concurent, din sezonul 2, războinicul Albert.

Relu Pănescu, despre foștii colegi de la Survivor România 2022: “Nu sunt supărat. Pur și simplu atât pot ei, sunt limitați”

Cine ți-a rămas prieten și pe cine ești încă supărat și de ce?

-N-aș putea spune că am o relație de prietenie cu vreunul dintre colegii de la Survivor România 2022. Pot spune că am legat relații de amiciție cu mai mulți colegi, dintre care amintesc pe Liviu, Angela, Doru, Ștefania, Oana, Blaze din echipa Războinicilor și cu CRBL, Marian, Mari din echipa Faimoșilor.

Nu sunt supărat pe unii dintre colegii mei pentru comportamentul manifestat față de mine de-a lungul competiției. Pur și simplu atât pot ei, sunt limitați, nu poți cere mai mult de la ei, iar reacțiile lor, caracterul lor, felul lor de a fi s-a văzut în totalitate, în toată splendoarea lui.

Consider că aș pierde timp prețios și aș consuma energie inutil să caut argumente, justificări pentru ceea ce s-a petrecut și întâmplat atunci, acolo. Acele momente sunt deja istorie pentru mine, iar trecutul aparține fiecăruia, eu aleg să trăiesc momentul prezent la intensitate maximă. Mă bucur și-l savurez din plin.

Relu Pănescu se pregătește să se întoarcă în Dominicană la etapa finală a Survivor România 2022

Ce planuri ai pentru această vară? Vreo vacanță? Dar pe viitor? Pe plan profesional?

-În această vară vrem să finalizăm în mare parte toate detaliile necesare în interiorul imobilului achiziționat anul trecut pentru a ne muta în noua casă, urmând ca anul viitor să ne ocupăm de exterior, de amenajarea și refacerea spațiilor verzi, a piscinei și a terenului de tenis. Totodată, vrem să ne ocupăm de dotarea imobilului cu panouri fotovoltaice, cu energie alternativă (solară).

După ce voi reveni din Republica Dominicană, după participarea la etapa finală a Survivor România 2022, voi studia ofertele pentru vacanță ale mai multor agenții turistice. Ulterior vom decide unde anume vom merge în această vară.

Pe plan profesional, vreau să îmi extind cunoștințele și experiența în business management, mizând întotdeauna pe inovație, perseverență și încredere.

După Survivor România 2022, Relu Pănescu își caută de muncă: “Sunt în căutarea unui job care să-mi ofere ocazia de a coordona activități specifice domeniului”

Sunt în căutarea unui job care să-mi ofere ocazia de a coordona activități specifice domeniului și punctului de lucru, de a coordona echipa din subordine, folosindu-mi inteligența emoțională pentru a gestiona diferit relațiile cu echipa. Dar și desfășurarea în cel mai eficient mod a activității de servire a clienților cu un grad înalt de calitate a servirii și satisfacție a clientului.

Voi analiza oportunitățile de dezvoltare profesională, compatibile cu pregătirea și experiența acumulate în decursul anilor. Iar în momentul în care oferta va corespunde celor descrise anterior, cu siguranță vom agrea o ofertă financiară avantajoasă ambelor părți.

De când ești acasă ai mai mâncat preparate care să conțină orez sau cartof?

-De când am ajuns acasă, n-am mai mâncat deloc preparate pe bază de orez pentru că nu-mi place. Înainte de participarea la Survivor, nu știu să fi mâncat de maximum cinci ori pe an orez, dar în schimb am mâncat preparate pe bază de cartof, cum ar fi cartofi prăjiți, cartofi aurii, piure. De altfel, cartoful este unul dintre preparatele mele culinare preferate.

Relu Pănescu, în rolul de tată: “Am așteptat să îl țin în brațe pe îngerașul lu’ tata, pe pitică, Alessia Elena”

Cum te-ai acomodat să dormi iar pe pernă, în pat, în brațele soției?

-Perioada de acomodare cu patul, pe saltea, cu capul pe pernă, acoperit cu pilotă s-a produs imediat după eliminarea mea din competiție, atunci când am fost cazat la resort. Din acel moment am revenit treptat, încetul cu încetul la realitate, la viața de zi cu zi, în care nu mi-a lipsit nimic niciodată.

Este foarte adevărat faptul că am așteptat cu nerăbdare acel moment, în care să-mi strâng în brațe soția, să o simt, să o ating. De asemenea, am așteptat să îl țin în brațe pe îngerașul lu’ tata, pe pitică, Alessia Elena, care fără niciun fel de secret, nu adoarme în nicio noapte fără mine de când s-a născut. Mai puțin în perioada cât am fost plecat la Survivor.