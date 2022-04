Relu Pănescu, dezvăluiri din culisele eliminării de la Survivor România: „Am fost acceptat de nevoie”

Relu Pănescu a fost eliminat din competiția Survivor România în ediția din 19 aprilie. Fostul concurent a ajuns în țară și a făcut primele dezvăluiri despre concurs.

Relu Pănescu a făcut dezvăluiri despre eliminarea de la Survivor România

Relu Pănescu a avut timp să se odihnească și să se încarce cu energie după ce a petrecut timp cu familia. El a fost așteptat de soție, fiica cea mică, dar și de o verișoară stabilită în Germania. Fostului concurent Survivor i-a fost atrasă atenția pentru că și-a arătat prea mult sentimentele pe parcursul competiției.

Relu Pănescu a declarat că nu s-a așteptat nicio secundă să fie eliminat. Chiar înainte de consiliu a avut o discuție cu TJ Miles în care i-a explicat acestuia că este sigur pe aptitudinile sale, dar și pe votul publicului.

Cu toate acestea, în emisiunea Extrashow, fostul Războinic spune că cu fruntea sus, mândru că nu a plecat mai devreme.

„În momentul în care domnul Dan a anunțat că voi părăsi competiția, am fost oarecum surprins. Nu mă așteptam, așa cum a și spus TJ.

Înainte cu o oră de a ne prezenta în consiliul de eliminare m-a întrebat TJ, eram pe balansoarul făcut de CRBL, și a venit TJ și m-a întrebat cine cred că pleacă și eu i-am spus că eu nu plec. Era foarte surprins de atitudinea mea, de siguranța mea”, a spus Relu Pănescu.

„Am fost acceptat de nevoie”

Relu Pănescu a rezistat trei luni la Survivor și a demonstrat că vârsta nu îl poate împiedica să-și atingă obiectivul. și a simțit reticența colegilor în ceea ce îl privește. Fostul Războinic a comentat declarațiile făcute de Ionuț Popa după eliminarea sa.

„Din primul moment în care i-am întâlnit pe aeroport, Ionuț a venit cu o atitudine de superioritate, nu față de mine, față de toți. De atunci am simțit că nu există chimie, că nu rezonăm.

A fost o persoană care de cele mai multe ori când ne făceam strategiile pentru jocuri, își alegea acei adversari mult mai slab pregătiți decât el, tocmai în ideea de a fi convins că aduce punct. Eu am fost invers. Nu m-am dus la Survivor să mă joc”, a explicat Relu Pănescu.

În plus, fostul concurent a adăugat că pentru el a fost surprinzător să-și vadă colegii zâmbind în momentul în care au aflat că el este cel care va pleca acasă.

„Este totalmente surprinzător să văd toți colegii mei zâmbind, existând acea bucurie pe care se vede că o arată din adâncul sufletului față de faptul că eu părăsesc competiția.

Nu am fost primit cu brațele deschise. Nu am fost primit cu drag. Nu am fost primit cu aceeași căldură ca și ceilalți colegi. Eu am fost acceptat de nevoie. Nu m-au dus ei în spate”, a dezvăluit Relu Pănescu.