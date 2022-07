Relu și Florin Pastramă, primele declarații despre problemele cu legea. „Au cumpărat o singură mașină”/„Am încredere în justiția română”

Florin Pastramă a făcut primele declarații după ce frații săi, Doina și Relu Pastramă au fost reținuți de Poliție, fiind acuzați de de înșelăciune, falsificare de instrumente de autentificare străine și uz de fals. Totodată, Relu a oferit primul interviu de la incident.

Florin și Relu Pastramă au făcut primele declarații despre problemele cu legea. Cum își apără soțul lui Brigitte fratele?

În urmă cu câteva zile, . Într-un dosar din care mai fac parte și alte persoane, li se aduc acuzații conform cărora din anul 2020 și până în prezent au achiziționat sau au facilitat achiziționarea din Germania, cu ajutorul unor credite obținute cu alte false, a opt mașini noi.

ADVERTISEMENT

Acestea ar fi fost înmatriculate în țară și apoi vândute, fără a mai fi plătite ratele, ajungându-se astfel la un prejudiciu de 1.500.000 de lei.

Florin Pastramă, care la rândul lui a mai avut probleme cu legea, , a oferit primele declarații despre situația fraților săi.

ADVERTISEMENT

Conform acestuia, Relu și Doina Pastramă sunt nevinovați. Sora lui Florin Pastramă ar fi achiziționat o mașină de la o filieră. Ulterior, autoturismul ar fi avut probleme, pentru care au fost nevoiți să dea explicații.

„Au cumpărat o mașină din Germania. E o filieră, dar de unde am cumpărat noi, acolo sunt problemele. Noi am cumpărat o singură mașină, acea mașină a avut probleme, și a trebuit să mergem să spunem ce s-a întâmplat. Nu am cumpărat-o eu, sora mea, Doina.

ADVERTISEMENT

A trebuit să mergem să dăm cu subsemnatul și noi. S-au rezolvat lucrurile, am spus adevărul. Nu au vrut să dea declarație fără avocat.

Era târziu și le-a spus că va fi nevoie să rămână acolo peste noapte”, a declarat Florin Pastramă pentru Antena Stars,

ADVERTISEMENT

Relu Pastramă: „Am încredere în justiția română”

Pe de altă parte, Relu Pastramă a declarat că nu poate vorbi prea mult despre ceea ce s-a întâmplat deoarece legea nu îi permite.

ADVERTISEMENT

Fratele lui Florin Pastramă, însă, a susținut că are încredere în faptul că justiția română îi va face dreptate, iar situația se va rezolva.

„Sunt niște detalii la care nu îmi permite legea să fac dezvăluiri. O să vedem ce se întâmplă, am încredere în justiția română, că o să își facă datoria”, a spus Relu Pastramă pentru sursa citată anterior.

În urma perchezițiilor efectuate în cadrul a 14 locuințe, oamenii legii au găsit mai multe înscrisuri, două ștampile ce aparțineau unor societăți comerciale și un pistol cu gaz, pentru care nu exista permis de port armă. Totodată, polițiștii au mai descoperit, 3790 de euro, cinci telefoane mobile, o cartelă SIM și două stick-uri de memorie.