Remarca făcută de presa din Ungaria după ce Istvan Kovacs a fost trimis la meciul PSG – AS Monaco

Istvan Kovacs a fost delegat pentru a conduce meciul dintre PSG și AS Monaco, din play-off-ul Champions League, iar reacțiile nu au întârziat să apară.
Mihai Alecu
24.02.2026 | 13:05
Ce scrie presa internațională după delegarea lui Kovacs la meicul de UCL dintre PSG și Monaco
Brigada ce o să-l aibă la centru pe Istvan Kovacs urmează să conducă duelul dintre PSG și AS Monaco, din play-off-ul Champions League. Interesant este că rezervă la partida de la Paris urmează să fie chiar fratele său, Szabolcz Kovacs.

Ce scrie presa din Franța despre Istvan Kovacs după delegarea românului la meciul PSG – AS Monaco

Francezii își aduc aminte de faptul că finala Champions League din vară, dintre PSG și Inter Milano, a fost arbitrată de român.

„Istvan Kovacs va aduce amintiri frumoase celor de la PSG. Românul în vârstă de 41 de ani a fost arbitrul finalei Ligii Campionilor împotriva lui Inter Milano (5-0). De asemenea, el a oficiat calificarea istorică de pe Anfield împotriva lui Liverpool în sezonul trecut (0-1, 1-4 la penalty-uri) și victoria răsunătoare din Cupa Mondială a Cluburilor împotriva lui Atlético de Madrid (4-0).

Palmaresul său la meciurile PSG-ului este de 5 victorii și două înfrângeri în toate competițiile. În acest sezon, în Liga Campionilor, Istvan Kovacs a arbitrat cinci meciuri, acordând un total de 24 de cartonașe galbene și un cartonaș roșu”, a scris presa din Franța.

Maghiarii remarcă și ei trimiterea lui Istvan Kovacs la meciul dintre PSG și Monaco

Nici presa din Ungaria nu uită de norocul pe care Istvan Kovacs i l-a purtat lui PSG în sezonul trecut de Champions League.

„Istvan Kovacs conduce derby-ul francez PSG–Monaco în Liga Campionilor. Trimiterea lui Istvan Kovacs trezește amintiri frumoase pentru parizieni care așteaptă meciul de miercuri cu un avantaj de un gol. Arbitrul a fluierat în finala Champions League de anul trecut, în care PSG a spulberat-o pe Internazionale 5-0”, a scris și presa din Ungaria.

În tur, PSG a reușit să se impună pe terenul lui AS Monaco, 3-2, asta după ce formația monegască a condus cu 2-0 în startul confruntării și părea că poate să producă surpriza.

Cum arată brigada trimisă la meciul PSG – Monaco din Champions League

Arbitru: Istvan Kovacs (România)
Asistent 1: Mihai Marica (România)
Asistent 2: Ferencz Tunyogi (România)
Al patrulea oficial: Szabolcs Kovacs (România)
Arbitru VAR: Pol van Boekel (Țările de Jos)
Asistent VAR: Marco Di Bello (Italia)
Observator de arbitri: Sokol Jareci (Albania)
Delegatul UEFA: Charles Schaack (Luxemburg)

