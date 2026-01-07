Remarcații lui Cristi Chivu după Parma – Inter 0-2: „A făcut un meci mare”. Antrenorul român, premiat de un jurnalist: „Lumea are nevoie de asta”

ADVERTISEMENT

Inter s-a impus în etapa 19 din Seria A, scor 2-0 în deplasarea de la Parma. Succesul a fost unul special pentru Cristi Chivu, acesta venind fix în fața fostei sale formații. Ce a declarat românul la finalul celor 90 de minute.

Cristi Chivu a numit remarcații după Parma – Inter 0-2

În urma succesului cu Parma, . Cristi Chivu s-a arătat mulțumit de rezultatele obținute și susține că „statisticile și cifrele sunt frumoase de citit”. Totodată, tehnicianul român a ținut să laude prestația jucătorilor săi, în special fundașii Akanji, Bisseck, Acerbi și De Vrij.

„Nu este niciodată ușor să joci în Serie A, trebuie să demonstrezi mereu. Un teren dificil, condițiile meteo au fost cum au fost. Am făcut un meci serios, o probă de maturitate. Am încercat să le rupem blocajul defensiv jos. Am încercat să ajungem în careu cu mai multe centrări decât în ultimele meciuri. Ceea ce contează la final este atitudinea băieților, excepțională și în seara asta.

Statisticile și cifrele sunt frumoase de citit, dar la final contează terenul, dorința și ambițiile, care există. Serie A nu este simplă, nu există meciuri de subestimat, capcanele sunt întotdeauna după colț.

Akanji a făcut un meci mare, la fel și Bisseck, Acerbi și De Vrij. Carlos Augusto, ca al treilea fundaș, a făcut o altă partidă excelentă, reușind să blocheze unele spații și reporniri. Nu este ușor să joci împotriva unui bloc defensiv jos, pentru că trebuie să rămâi mereu concentrat”, a declarat Cristi Chivu, conform .

22 milioane de euro este cota de piață a lui Akanji, conform Transfermakrt.com

Cristi Chivu, premiat de jurnalistul Sky Sport

Jurnalistul Sky Sport, Fabio Caressa, i-a transmis o susținere necondiționată lui Cristi Chivu. Ziaristul italian a fost impresionat de discursul antrenorului român după Parma – Inter (0-2) și nu s-a ferit de cuvinte.

„Cristian, mult noroc și felicitări: mai devreme sau mai târziu vei câștiga banca de aur, dar ai câștigat deja microfonul de aur pentru comunicarea ta pozitivă. Pentru că lumea are nevoie de felul în care comunici”, a spus Fabio Caressa.

Cum arată clasamentul din Seria A după Parma – Inter 0-2

După succesul obținut la Parma, . Echipa antrenată de Cristi Chivu a profitat din plin de egalul dintre Napoli și Verona și ajunge astfel la patru puncte distanță de campioana en-titre.

În același timp, „nerazzurri” își mențin poziția la patru puncte în spatele rivalilor de la AC Milan. De menționat este faptul că rivala din oraș are un meci mai puțin disputat.