Remarcații lui Ilie Dumitrescu după FCSB – Midtjylland 2-0: „Cel mai bun joc al lui. Au scos maximul!”

. Ilie Dumitrescu a urmărit atent jocul prestat de bucureșteni și s-a convins în privința unor fotbaliști din lotul campioanei României.

Remarcații lui Ilie Dumitrescu după FCSB – Midtjylland 2-0

FCSB s-a descurcat foarte bine împotriva danezilor, care, deși au jucat în deplasare, erau văzuți favoriți cel puțin din punct de vedere al valorii lotului.

Ilie Dumitrescu i-a văzut pe elevii lui Elias Charalambous și nu a ezitat să îi laude pe cei care l-au impresionat. Analistul TV a apreciat până și schimbările efectuate la pauză.

„Poate cel mai bun joc al lui la FCSB!”

„Echipa noastră a arătat foarte bine pe faza defensivă. Alhassan a dat un echilibru fantastic pe faza apărării, poate cel mai bun joc al lui la FCSB.

Schimbările au adus un plus, Ștefănescu și Băluță au pierdut duelurile. Tavi Popescu are o inteligență de joc și o tehnică superioară. Repriza a doua a început cum nu se putea mai bine, cu acel pressing avansat al lui Bîrligea, s-a dus singur în pressing.

„Au scos maximul din multe situații!”

Miculescu a făcut un joc foarte bun, Bîrligea, la fel. În a doua repriză, am avut liniște, am câștigat dueluri. Plus că Tavi Popescu și Miculescu au scos maximul din multe situații.

Apărarea, remarcabilă, iar Târnovanu, la cel mai înalt nivel”, a spus Ilie Dumitrescu despre jucătorii FCSB-ului, conform celor de la

Roș-albaștrii spală rușinea echipelor românești în cupele europene

Din cele 4 meciuri disputate în noul format din Europa League, FCSB a acumulat până acum 9 puncte.

Mai exact, FCSB a strâns până acum 14.000 de puncte în clasamentul coeficienților UEFA, care este luat în calcul pentru sezonul următor. Practic, echipa bucureșteană va putea fi cap de serie în tururile preliminare ale competițiilor europene.

În ceea ce privește clasamentul punctelor, CFR este echipa românească care continuă să fie mai sus (locul 81, 19.000 de puncte). FCSB a urcat pe locul 103 în acest clasament.