ADVERTISEMENT

Ar fi fost culmea ca victoria gazdelor să nu apară nici măcar împotriva ultimei clasate și, probabil, primei retrogradate. Lupta a părut inegală și din punct de vedere valoric și financiar.

Banii sunt la zi, punctele obținute, dar jocul nu convinge

La FCSB totul e posibil

Cu toate diferențele financiare mari în favoarea “armatei din Berceni” nu pot spune că unora nu le tremurau izmenele de vreo posibilă surpriză. Poate patronului, poate staffului, jucătorilor sau poate suporterilor. La FCSB-ul actual orice e posibil. Meciul a fost controlat într-adevăr de băieții lui Reghecampf, dar nu atât de autoritar pe cât se aștepta patronul.

ADVERTISEMENT

Semn că încă mai este de lucru, deși, repet, diferențele bugetare înclină net balanța către gazde. Salariilor neplătite și îndelung așteptate să vină de la Budapesta le-au fost opuse enormități de bani plătite la zi.

Cu toate acestea, în teren, nici jocul și nici chiar rezultatul final n-au fost pe măsura investițiilor becaliene. Jocul fostei campioane n-a convins nici în această dispută cu ocupanta ultimului loc din clasament și a unei echipe blazate care își acceptă deja rolul de outsider mai cu fiecare adversar întâlnit. Desigur că victoria a fost importantă, dar ea trebuie privită și în context.

ADVERTISEMENT

Atac inedit cu Miculescu și Joao Paulo inexistenți

Drăguș vrea și nu poate sau poate și nu vrea? Aceasta-i întrebarea

Cu un atac inedit, cu Joao Paulo trecut în banda dreaptă, cu Miculescu vârf, cu Drăguș în stânga și cu tânărul Stoian al doilea vârf, FCSB-iștii și nu doar ei, sperau la un festival, la un scor fluviu. Din păcate poticnelile în abordarea multor faze au dovedit încă o dată că ceva e putred în ograda milionarilor în euro.

ADVERTISEMENT

Cu o apărare căreia nu i s-au pus probleme mai deloc, cu un Muhar lent la mijloc, cu doi inexistenți în joc Miculescu și Joao Paulo și cu un jocul a fost încâlcit, nu a avut continuitatea așteptată și astfel spectacolul a lipsit cu desăvârșire. Este adevărat că statistic FCSB a stat mai bine cu posesie de 65 %, 18 la 7 șuturi spre poartă și 5-1 pe spațiul porții, dar aspectul jocului este în continuare urât și de neînțeles.

ADVERTISEMENT

Remarcații meciului sunt doar Stoian, Radunovic, Dawa și Pădurariu de la FCSB și Pap, Paszka, Nyitra de la Ciuc

Sclipirile, dacă le pot numi așa, au venit din partea a doar patru jucători, tinerii Stoian și Pădurariu, bătrânul Radunovic și camerunezul Dawa de la gazde și Pap Paszka și Nyitra de la oaspeți.

Dawa a înscris din centrarea lui Radunovic și Drăguș a majorat diferența prin executarea unui penalty la un fault în careu comis de ciucanul Odor.

ADVERTISEMENT

Rezervele trebuie să schimbe jocul în bine, nu să-l încurce

2-0 după prima repriză era normalitatea și un scor fluviu era așteptat în cea de-a doua repriză. N-a fost să fie așa. Jalnicele prestații ale lui Miculescu și Joao Paulo l-au determinat pe Reghe să facă schimbări justificate la pauza meciului.

Cei doi cu prestații penibile au ieșit, în locul lor intrând constantul Cisotti și internaționalul israelian și fost jucător de Champions League, Ofri Arad.

În mod normal schimbările trebuie să producă ceva, să stimuleze colectivul. Vedem marile meciuri europene și mai de fiecare dată jucătorii de schimb sunt decisivi. Asta aștepta probabil și antrenorul. Dar ce să vezi?

Cisotti care n-a jucat în nicio națională și nici în Champions League s-a integrat având un efect pozitiv, celălalt introdus a fost egal sau mai neproductiv decât cei ieșiți. Pe bună dreptate, . Schimbarea a produs rumoare pentru această soluție aleasă, ce-i drept inedită.

A avut sau nu dreptate antrenorul?

Ofri Arad a plâns degeaba.

Cu siguranță da.

Păi Ofri Arad a fost introdus să schimbe jocul, să facă uitate prestațiile jalnicilor Miculescu și Joao Paulo, după cum am mai spus și nu să-l încurce cu pierderi repetate ale mingii și cu blocaje de gândire.

Pretențiile de la el sunt poate prea mari, dar în contextul CV-ului descris mai sus sunt și realiste. De ce a venit la FCSB, de ce primește un salariu mai mult decât generos? Tocmai ca să își pună amprenta pe evoluția pozitivă a echipei.

Wow, ce i-a făcut Reghecampf?- spun unii

Dar Arad lui Reghecampf și echipei?-spun eu

La Miercurea Ciuc de bază e hocheiul și poate futsalul, nu fotbalul

Boutoutaou la Miercurea Ciuc. La futsal

Meciul s-a încheiat cu victoria FCSB-ului. Au meritat-o, dar n-au convins nici măcar contra unei echipe ca și retrogradate care încă speră la o minune venită de la Budapesta. Se pare că ea se lasă așteptată, iar drumul spre un eșalon inferior este destinul fotbalistic al unui orășel mic și frumos, dar cu potențial redus. La Miercurea Ciuc sportul traditional este hocheiul și poate futsalul. La futsal ciucanii ar putea transfera și o vedetă salarială de la FCSB în persoana lui Boutoutaou. Scoutingul este deja realizat. Ar mai rămâne de negociat doar salariul de la 48000 de euro pe lună la cât poate duce municipalitatea. În jos, bineînțeles.

Căpitanul este ales după nivelul salariului?

A mai surprins și desemnarea lui Muhar, alt “extraterestru”, ca și căpitan al echipei. Când el, când Drăguș, nicidecum Radunovic, Crețu, Târnovanu, Cisotti și poate chiat tânărul Pădurariu. Se pare că singurul criteriu al numirii și purtării banderolei la FCSB este salariul și nu realizările din teren.

Ex-steliștii au obținut cele trei puncte, dar încă nu au convins.

Așteptăm să o facă.