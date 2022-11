Remarcații șefilor după CFR Cluj – FCU Craiova 3-1. Unul dintre ei este jucătorul pe care vor 5 milioane de euro. Video exclusiv

din etapa cu numărul 17 a SuperLigii, rezultat în urma căruia echipa antrenată de Dan Petrescu a urcat până pe locul 3 în clasament, la doar un punct în spatele Rapidului. Dar are și avantajul a două jocuri mai puțin disputate, deci e loc de mai bine…

Cristi Balaj, la Fanatik SuperLiga după CFR Cluj – FCU Craiova 3-1: „Profesionalism, echilibru și pricepere”

Victoria obținută în fața oltenilor i-a mulțumit pe șefii campioanei, care se temeau de o relaxare și un recul după Acolo unde

Într-o intervenție în Cristi Balaj, președintele lui CFR Cluj, a remarcat dăruirea și profesionalismul de care au dat dovadă jucătorii în meciul cu FCU Craiova.

„Am jucat împotriva unei echipe a Craiovei care a pierdut în ultimele etape, dar din punctul meu de vedere nemeritat, pentru că valoarea lotului este mai bună decât poziția și rezultatele care au fost în campionat.

Din punct de vedere al relaxării după meciul din Conference League, puteau să apară surprize. Băieții au demonstrat încă o dată că există un echilibru, există profesionalism, pricepere aș putea spune, din partea staff-ului tehnic, pentru că împreună au reușit să facă un meci bun. A fost un meci frumos și nu avem de ce să nu fim mulțumiți”, a declarat Cristi Balaj la FANATIK SUPERLIGA CU HORIA IVANOVICI.

Pe cine a remarcat Cristi Balaj după victoaria CFR-ului cu FCU Craiova

În continuare, președintele campioanei a ținut să remarce și o parte dintre jucători, deși toți au făcut un meci foarte bun. Au fost, totuși, unii care au ieșit în evidență și care merită laude speciale.

„Toți jucătorii au evoluat bine. Chiar dacă nu a avut reușite sau nu a înscris, Petrila este în creștere. Janga din nou a apărut și a demonstrat că are clasă… la primul gol înscris de noi, cum a venit la colțul scurt, ceva asemănător cu golul marcat în deplasare cu Slavia Praga… A demonstrat că nu este întâmplător.

La mijlocul terenului, Deac a făcut un efort susținut, la vârsta lui să joci din trei în trei zile nu e ușor… Muhar e un jucător consacrat la noi și ați văzut că nu întâmplător a fost adus… Nu știu cine-i face freza, dar mai bine să stea să-și facă șuvițe decât să stea prin alte părți”, a fost scurta caracterizare pe care Cristi balaj le-a făcut-o jucătorilor antrenați de Dan petrescu după victoria cu FCU Craiova.

Unul dintre jucătorii remarcați de Balaj în meciul de luni a fost Claudiu Petrila, poate și cel mai curtat fotbalist din lotul campioanei. A spus-o chiar patronul Neluțu Varga, tot în emisiunea FANATIK SUPERLIGA CU HORIA IVANOVICI, când

„Avem oferte pentru mai mulți jucători. Cel mai intens căutat este Petrila. 3,5 milioane de euro e ultima ofertă. Dintr-un campionat european. Una din cele două mari echipe din Cehia. Nu Slavia. Nu l-am dat nici cu 4,5. Am primit oferta de la Atlanta City din SUA și nu l-am dat în vară. Noi o așteptăm o ofertă de la 5 milioane în sus. Noi așa considerăm. Are potențial, talent, mai are mult de exprimat pe teren”, a declarat Neluțu Varga