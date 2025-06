Remarcatul din ziarul Dannik Sport înainte de România U21 – Slovacia U21: „Cel mai mare talent românesc din ultimii ani!”. Ce note au primit tricolorii

Naționala României U21 își încheie oficial povestea de la EURO 2025 cu meciul de marți seară contra gazdei Slovacia. Cele două reprezentative au fost analizate și comparate de ziarul Dannik Sport.

Naționala României U21 sub lupa slovacilor. Ce au scris despre echipa lui Daniel Pancu

Eșecurile cu și cel cu au scăzut orice așteptări în tabăra României U21. Naționala lui Daniel Pancu a încercat să le țină piept vesticilor, însă nu a obținut niciun punct.

ADVERTISEMENT

Dannik Sport a analizat tot ce ține de selecționata noastră. Dacă atacul, care a primit nota generală 8, și portarul, notat cu 7, au creat o imagine pozitivă, nu la fel de bine stăm la apărare (nota 5) și mijloc (nota 6).

„Portarul lui Udinese impresionează prin tehnică și, în plus, are reflexe excelente”

„FORMĂ ACTUALĂ

România U21 a acumulat în primul meci împotriva Italiei un xG (goluri așteptate) în valoare de 1,62, dar nu a marcat niciun gol și a pierdut cu 0:1. Împotriva Spaniei a condus cu 1:0 până în minutul 85, dar apoi a încasat două goluri în decurs de trei minute. Românii au arătat două prestații bune, dar încă așteaptă primele puncte.

Nota: 4

ADVERTISEMENT

PORTAR

Sava a plecat deja la 15 ani în peninsula Apenină, iar acum putem spune că este un produs tipic al școlii italiene de portari. Portarul lui Udinese impresionează prin tehnică și, în plus, are reflexe excelente, iar înălțimea sa de 195 cm este un mare avantaj. Contra Spaniei a apărat câteva șuturi periculoase.

Nota: 7

„Ar trebui să fie un pilon al echipei, dar contra Spaniei a fost mai degrabă un obstacol decât un sprijin”

APĂRARE

Cea mai bună impresie au lăsat-o până acum fundașii laterali, unde au jucat Străuț și Borza. Al doilea dintre ei a evoluat excelent, dar împotriva Italiei nu s-a descurcat la fel de bine. În centrul apărării, Matei Lixandru ar trebui să fie un pilon al echipei, dar contra Spaniei a fost mai degrabă un obstacol decât un sprijin. Adăugăm și faptul că a jucat într-un rol de mijlocaș defensiv.

Nota: 5

ADVERTISEMENT

MIJLOC

În această formație, mijlocul ar trebui să aibă un rol clar de susținere. Românii nu au o componență stabilă a mijlocului. În primul „11” a fost doar Grădinaru, urmat de alți jucători. Pe post de mijlocaș defensiv a jucat Vulturar, iar ultima dată a fost Perianu. Poziția este disputată de Corbu.

Nota: 6

ADVERTISEMENT

„Daniel Pancu a încercat și trebuie recunoscut că a fost o alegere bună”

ATAC

Aici va avea din nou un avantaj echipa României, condusă de excelentul atacant central Munteanu. Pe flancuri se simt bine Rareș Ilie, Popescu și Stoica. Foarte mult poate aduce mai ales Ilie, despre care se vorbește de mult timp ca despre cel mai mare talent românesc din ultimii ani. Românii se descurcă foarte bine în fața porții adversarului.

Nota: 8

BANCĂ DE REZERVĂ

Românii cu siguranță și-ar fi dorit ca banca de rezerve să fie mai utilă, pentru că până acum nu prea i-a ajutat. Mai întâi au fost conduși, iar în următorul meci au fost în avantaj, deci schimbările au fost adaptate situației. Când românii trebuie să schimbe ritmul jocului, pe teren intră jucători ca Popescu și Corbu. În combinație cu titularii, este un mix interesant.

Nota: 5

PERSONALITATEA ANTRENORULUI

Nu se întâmplă des ca un fost atacant să devină antrenor principal. Daniel Pancu a încercat și trebuie recunoscut că a fost o alegere bună. Ca lider al echipei tehnice, a condus selecționata U21 a României către primul loc în grupa de calificare, iar în primele două meciuri de la turneu a reușit să pună probleme ambilor favoriți.

Nota: 7”, au scris cei de la Dannik Sport.

Slovacia, nu cu mult mai departe de naționala noastră

Nici gazda Slovacia nu a impresionat la turneul final. Adversarii României de marți seară au pierdut de asemenea cu Italia (0-1) și cu Spania (2-3). Capitolul la care slovacii au stat totuși bine a fost mijlocul, pe care ziariștii l-au catalogat drept „vitrina echipei naționale”.

„FORMĂ ACTUALĂ

Naționala Slovaciei U21 a intrat în turneu cu meciul împotriva Spaniei, în care a revenit de la 0:2 la 2:2, dar a primit gol în ultimele minute. Împotriva Italiei, nu a reușit să se mai redreseze și nu a putut reacționa la singurul gol al adversarului. La fel ca România, nici slovacii nu au reușit să obțină vreun punct până acum.

Nota: 4

„Liderul formației este Obert, căruia nu i se poate reproșa nimic”

PORTAR

În ambele meciuri a fost în poartă căpitanul Belko, care a primit patru goluri, dar niciunul nu a fost în mod clar vina lui. A ajutat echipa Slovaciei în mod semnificativ mai ales în meciul cu Spania, unde a avut mai multe intervenții bune. Sâmbătă a încercat să-l încurce pe Casadei, dar fără succes.

Nota: 6

APĂRARE

Liderul formației este Obert, căruia nu i se poate reproșa nimic. Problema este că ceilalți jucători nu se ridică la nivelul prestației sale. Kopásek a avut momente bune, dar și slabe. Jakubko se luptă încă de la începutul turneului cu ritmul jocului. Javorček a dezamăgit puternic în raport cu așteptările, din cauza lipsei de meciuri în primăvară.

Nota: 5

„Vitrina echipei naționale”

MIJLOC

Vitrina echipei naționale. Alături de excelentul Suslov, jocul este orchestrat de versatilul Rigo, care este ca un briceag elvețian. Mijlocașul celor de la Baník Ostrava continuă să crească și a atras atenția mai multor scouteri. Nu a dezamăgit nici la acest turneu. Mário Sauer nu este nici măcar rezervă constantă și nici titular.

Nota: 8

ATAC – Nota: 6

În primul meci împotriva Spaniei a strălucit Marcelli, însă împotriva Italiei a dispărut complet. Pentru Leo Sauer se aplică același lucru: a jucat mai bine în primul meci. În cel de-al doilea meci, i-a lipsit evident susținerea. Hollý a avut anterior o intrare foarte bună de pe bancă, dar de data aceasta a fost introdus prea târziu. Și Čerepkai a jucat pentru scurt timp.

„Tinerii slovaci vor juca sub conducerea lui Jaroslav Kentoš cu îndrăzneală”

BANCĂ DE REZERVĂ – Nota: 5

Împotriva Spaniei contribuția ei a fost nulă, împotriva Italiei a fost deja mai bine. Meritul îl are Kaprálik, care cu picioarele lui rapide a reușit să dinamizeze ofensiva Slovaciei. În al doilea meci, Gajdoš a primit o șansă – s-a străduit, dar nu a reușit să ajute.

Banca de rezerve încă nu are contribuția de care am avea nevoie.

PERSONALITATEA ANTRENORULUI – Nota: 6

S-a confirmat presupunerea că tinerii slovaci vor juca sub conducerea lui Jaroslav Kentoš cu îndrăzneală. Acesta este un mare plus. Din punct de vedere tactic, antrenorul nu evită întrebările, pentru că ambele meciuri au adus mai multe teme de discuție. În primul meci s-a discutat despre momentul schimbărilor, în al doilea despre pe cine a trimis pe teren”, au scris jurnaliștii de la Dannik Sport.